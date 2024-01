¿Quién es el político de Aragón fan de Taylor Swift?

Los seguidores de la famosa cantante americana Taylor Swift, los conocidos como 'swifties', llegan hasta las Cortes de Aragón. Tomas Guitarte, diputado por el partido Aragón-Teruel Existe es seguidor de la artista y lo demuestra dándole a 'me gusta' a algunos de sus 'tweets' más recientes. Pero, va más allá, ya que Guitarte también sigue a Taylor Swift en Twitter (X).

El político de Aragón-Teruel Existe ha reaccionado a un video de la cantante donde aparece con su piano interpretando uno de sus éxitos más famosos y polémicos, pues le acusan de brujería por el hecho tan espectacular que ocurrió. Mientras la cantante interpretaba el verso "I thought the plane was going down/ How’d you turn it right around" de su sencillo 'Labyrinth' se puede ver un avión sobre la zona. Este sospechoso momento podría estar relacionado con las acusaciones de brujería que ha recibido Taylor Swift a lo largo de su carrera y ha quedado documentado en redes.

No es de extrañar que este video le haya gustado a Tomas Guitarte, quien ha asegurado ser seguidor. De hecho, desde el partido han confirmado a HERALDO "la simpatía de Guitarte con la cantante norteamericana".

Never beating the sorcery allegations ✨🛬✨ pic.twitter.com/d0mlvF4gZW — Taylor Swift (@taylorswift13) November 13, 2023

Tomás Guitarte fan de Taylor Swift

Tomás José Guitarte Gimeno es un arquitecto y político español, perteneciente a la agrupación de electores Teruel Existe con la que llegó al Congreso de los Diputados para representar a la España Vaciada y, ahora, en las últimas elecciones autonómicas de Aragón, es uno de los diputados del partido Aragón-Teruel Existe. Pero, también es 'swiftie', fan de Taylor Swift.

Guitarte forma parte de los 94,9 millones de seguidores que tiene Taylor Swift en Twitter. Y, aunque la artista no renueva mucho sus redes sociales, cuando lo hace, sube joyas como el video del avión.