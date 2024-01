Educación garantiza que la ESO se podrá cursar entera en Tierz y en Huesca tras un error en el BOA

La polémica suscitada por la continuidad de la ESO en el centro rural agrupado (CRA) Montearagón de Tierz ha vivido este jueves un segundo capítulo que ha suscitado el desconcierto tanto en el centro de enseñanza como entre las familias. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado que los alumnos de 3º y 4º de la ESO ya no podían seguir estudiando en la localidad el próximo curso como hasta ahora y tenían que desplazarse obligatoriamente al instituto Pirámide de Huesca. Se ha tratado de un error que ha hecho saltar todas las alarmas y que se subsanará esta misma tarde otro BOA extraordinario en el que aparecerá la doble adscripción de los estudiantes anunciada esta misma semana por el Gobierno aragonés.

Mientras el PSOE ha pedido explicaciones urgentes, la propia consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, ha salido al paso para garantizar que no se va a cerrar ningún curso "ni en Tierz ni en ningún otro pueblo de Aragón". "Lo que se les ha dado es la doble adscripción que antes no existía, ya que solo estaban adscritos al Pirámide de Huesca y no al Tierz aunque estudiaban en esta localidad", ha explicado. "Lo que que intentamos es ampliar la libertad de las familias", ha concluido.

El portavoz socialista de Educación, Ignacio Urquizu, ha pedido a la responsable de Educación que explique cuáles eran las verdaderas intenciones del departamento en Tierz y si las "prisas y el cambio de opinión ante las críticas" les ha obligado a variar sus planes "pero se han olvidado de cambiar el BOA".

“Exigimos aclaraciones urgentes porque el departamento negó que esto fuera a suceder tal y como había denunciado el grupo socialista tras las quejas y la incertidumbre de la comunidad educativa y las familias de la localidad”, ha explicado Urquizu.

Este es el primer año en el que el CRA Montearagón imparte los cuatro cursos de Secundaria que se han ido implantando de forma progresiva en los últimos años. A ellos asisten 60 alumnos que llegan de otras localidades de los alrededores como Loporzano, Santa Eulalia, Nueno, Chimillas, Angüés y Siétamo.

Al CRA Montearagón asisten 320 alumnos en 25 grupos en total. La asignatura pendiente es la construcción de un edificio propio para la ESO, el proyecto se quedó en el aire al final de la legislatura pasada, y en estos momentos los estudiantes de Secundaria dan clase en barracones y utilizan algunos espacios del aulario de Primaria.