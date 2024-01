Aliados contra el escarabajo de la trufa

La provincia de Teruel concentra la mayor superficie del mundo dedicada al cultivo de trufa negra (Tuber melanosporum). De sus montes y plantaciones procede alrededor del 25% de la producción mundial de este hongo. Alrededor de esta actividad está apareciendo un tejido empresarial capaz de fijar población en el medio rural, tal y como ya está sucediendo en algunos municipios de la comarca Gúdar-Javalambre. El impacto socioeconómico de todo este entramado de actividades en la provincia de Teruel es altísimo.

El número de plantaciones dedicadas al cultivo de trufa negra se incrementa cada año. Esta intensificación está provocando la aparición de plagas y enfermedades que comienzan a dar verdaderos problemas al sector. Entre todas ellas destaca, por el enorme impacto económico que supone, el escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus). Actualmente este coleóptero está causando, en los casos más severos, que más del 60% de trufas recolectadas presenten daños. Estos daños son de diferente índole y gravedad, pero en todos los casos deprecian enormemente el producto.

“Este escarabajo se introduce en la trufa perforándola y haciendo galerías en las que pone sus larvas. Esto, además de afectar a la visibilidad estética al hongo, que deja de ser perfecto, adelanta el proceso de maduración. Si normalmente maduran a partir de diciembre, las trufas afectadas por este escarabajo, maduran en torno a octubre o noviembre y, por lo tanto, su calidad y su precio se ven afectados”, explica Isabel Doñate, gerente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel (Atruter).

Para tratar de mitigar el impacto de este coleóptero que, si bien no está reconocido como una plaga por la administración, a los productores de trufa les afecta como si lo fuera, el sector lleva trabajando varios años en diversas iniciativas. La más reciente es el proyecto FITE ColeopTE, en el que participan la propia Atruter, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Grupo de Bioplaguicidas: Biotecnología y Química de Productos Naturales del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Los diferentes agentes implicados están trabajando en diversas soluciones. Así, desde el CITA se está estudiando la mejora de posibles “atrayentes” para que este escarabajo, en lugar de dirigirse a las trufas se dirija hacia estas trampas y queden atrapados en ellas. Actualmente, son el único sistema disponible para reducir los daños. Por su parte, la Universidad Autónoma de Barcelona, en una investigación encabezada por el profesor Fernando García del Pino, está analizando la implantación de nemátodos entomopatógenos, unos microorganismos capaces de atacar y destruir a estos escarabajos.

Asimismo, desde el CSIC se estudia la posibilidad de paliar esta afección a partir del uso de plantas aromáticas y aceites esenciales que puedan repeler a los escarabajos.

“La solución no es solamente una, sino que pasa por una combinación de todas ellas. También se probarán las interacciones de ambas estrategias como inicio del establecimiento de estrategias de control integrado. Además, se caracterizarán los aromas de la trufa inmadura y se probarán algunos de ellos como posibles mejorantes de los atrayentes comerciales para trampeo masivo”, explican desde el proyecto.

“Todas las soluciones han de ser de origen biológico o natural ya que trabajamos con la producción de un alimento”, incide Isabel Doñate.

El proyecto ColeopTE arrancó en enero de 2022 y se prolongará hasta el final de este año. Cuenta con un presupuesto de 127.000 euros financiados a través de los Fondos de Inversiones de Teruel (FITE) del Gobierno de Aragón. No obstante, los participantes de esta iniciativa han solicitado un proyecto LIFE de la Unión Europea, que les permita continuar con sus investigaciones.

Indicación Geográfica Protegida

Si bien el escarabajo de la trufa es el principal problema que afrontan los productores de este hongo, no es el único. “Nos preocupa que los consumidores no distingan la auténtica trufa de algo que realmente no lo es, como puede ser el aroma de trufa o que les vendan una variedad diferente haciéndola pasar por la Tuber Melanosporum, que es la auténtica trufa negra”, apunta la gerente de Atruter, quien recalca que “no hace falta ser un experto en estos productos. Basta con leer las etiquetas”, recalca.

La Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel ha empezado el año 2024 con un objetivo que va hacerse realidad de manera inminente: poner en marcha el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Trufa de Teruel. “Es la manera de reconocer, garantizar y ofrecer la máxima calidad de los productos que cultivamos”, afirman desde Atruter.