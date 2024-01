De las promesas electorales al "absoluto silencio"

Desde la Plataforma Aragonesa Independiente en Defensa de la Agricultura Sostenible (Paidas), la iniciativa que nació en mayo del pasado año para canalizar el hartazgo de los agricultores de la Comunidad, ante la falta de soluciones para terminar con la plaga de conejos, hablan de "preocupación", pero también de "sorpresa".

Han conocido las medidas que tiene previsto llevar a cabo el Departamento de Agricultura tras una reunión que los representantes políticos tuvieron con agricultores en la Puebla de Alfindén, a pesar, recuerda el presidente de Paidas, Manuel Latorre, de que llevan semanas esperando una reunión con el consejero de Agricultura, Ángel Samper, que han pedido tanto telefónicamente como con dos "solicitudes formales".

Latorre lamenta además no solo el olvido de la Administración, sino también de las dos fuerzas políticas que forman el Gobierno de coalición PP-Vox y del Partido Aragonés, que cuenta con ocho altos cargos en el Ejecutivo regional. "En campaña electoral nos prometieron muchísimo, incluso utilizaron el nombre de la plataforma para apoyar su campaña en lo que a la problemática del conejo se refiere y, ahora, la verdad es que están guardando el silencio más absoluto", denuncia Latorre.

En nada se ha quedado también, asegura el presidente de Paidas, aquella promesa lanzada por el presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, que días antes de la cita autonómica con las urnas prometió que, si su formación ganaba las elecciones, daría 80 céntimos por conejo para frenar la superpoblación en los más de 80 municipios zaragozanos que la sufren. "Tuvimos una reunión con él, pero salimos muy enfadados porque nos dijo que hizo esa promesa pensando que sería presidente de la DPZ pero que, como no ha sido así, no puede llevarla a cabo", detalla Latorre.

Si sorprendidos están por la nula respuesta del Gobierno, no menos preocupados se muestran los representantes de la plataforma con las medidas anunciadas.

"Son claramente insuficientes", insiste su presidente, que exige que "lo que hay que hacer es diezmar la cantidad de conejos tan inmensa que hay". Y lamenta que actualmente la única forma de abordar este problema es la cinegética, pero "el problema es que los cazadores están cansados y ya no salen, porque además ahora la mejor y más efectiva manera para las capturas es utilizar hurones y no es precisamente una modalidad divertida, no se anda, no se pasea y no se va con los perros", explica.

No le parece a Latorre una solución eficaz el uso de repelentes y considera que la elaboración de un censo no es lo prioritario en este momento. "Todos sabemos que la población de conejos es brutal en Aragón. A mí me da igual si son dos millones de animales que cuatro. Lo que sé es que están devorando miles de hectáreas en Aragón. Será porque la Administración no se mueve si no tiene datos, pero a nosotros nos parece que es gastar tiempo y dinero que se podrían utilizar en otras medidas más efectivas", asegura.

Entre ellas, Latorre destaca la posibilidad de utilizar sustancias como el fosfuro de aluminio para reducir las poblaciones de esta especie. Un producto químico que, añade, está autorizado para las infraestructuras viarias pero no para las producciones agrícolas, una prohibición que el responsable de Paidas achaca al "temor que da la reacción ecologista".

Latorre reconoce que la plataforma no dispone de datos concretos con los que cuantificar los daños provocados por la voracidad de estos animales. "Es sumamente complicado, casi exigiría ir casa por casa de cada agricultor", señala. Pero lo que tiene claro es que si hay 135 pueblos en los que se ha reconocido la existencia de plaga de conejos "eso significa miles y miles de hectáreas afectadas". Aún más, insiste, a todo lo que se comen estos animales hay que sumar lo que no se produce. Es decir, "muchos agricultores, sobre todo en la zona de secanos de cereal, han optado por sembrar única y exclusivamente la cantidad mínima que exige la PAC porque saben que todo lo que van a sembrar, sobre todo, en los secanos, va a ser devorado por los conejos", detalla.

No solo es la producción agrícola lo que preocupa al sector agrario. Estos mamíferos muestran especial predilección por los herbáceos y no hacen ascos a las cortezas de los leñosos, tanto la que esta cerca del suelo como las de la ramas, sino que además provocan importantes daños en infraestructuras agrarias, especialmente de riego. "Y esto supone muchas pérdidas porque el arreglo resulta muy caro".