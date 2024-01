Rubén García Bielsa: "Empecé escribiendo en Wikipedia a los 15 años sobre jugadores históricos"

Su hermana le dice que sus días tienen 48 horas. El incombustible periodista Rubén García Bielsa (Andorra, 2000) ha publicado su primer libro 'Breve historia de la Selección Española masculina de Fútbol' a los 23 años tras mucha investigación. Lo presentó este viernes en su ciudad natal, como un profeta en su tierra, donde incluso la gente que no conoce le para y le pregunta por su obra. Además de su pasión, el fútbol, también le gusta el tenis o la etimología, por lo que no descarta presentarse algún día a Pasapalabra.

¿Qué significa para usted poder presentar su libro en su tierra natal?

Muchísima ilusión. Para que el libro pudiese salir también necesitaba el apoyo del pueblo, pero no me vi venir ser el famoso del pueblo. Mucha gente que no conocía me paraba para preguntarme por el libro. A fin de cuentas tampoco es un pueblo tan pequeño y ha habido escritores, pero sí que es cierto que conmigo ha sido un vendaval de carteles por todos lados. Se han volcado muchísimo. También desde el propio club de fútbol de la ciudad. Es algo que me hace sentir orgulloso. He ido al estadio desde muy pequeño y ver que ahora el club me apoya en esto es increíble. Soy muy joven. O sea, simplemente he hecho un libro. Que es verdad que me ha costado tiempo, pero me ha dejado alucinado.

¿Es abrumador?

De pequeño era más introvertido, pero siempre he querido estar relacionado con el periodismo deportivo. Ha sido un proceso que ha ido madurándose naturalmente. Ya me iba haciendo una idea de que si quería vivir de esto, mi vida iba a ser delante del público. Ahora me veo mucho más rodado. Por ejemplo, en Sevilla (donde presentó el libro por primera vez) di un discurso donde había periodistas de enjundia, jugadores profesionales... Todos me miraban. Cuando a mí me miraban en el micro. Yo sé de este tema. Me he preparado mucho tiempo. Lo he estudiado como si fuera una oposición, por lo que sé que no me voy a poner nervioso. Disfruto mucho.

Hay citas a Andorra y al Real Zaragoza en sus páginas.

Ya que podía, he barrido para casa, porque tanto el club de fútbol de Andorra como el Real Zaragoza lo merecían. El Andorra llegó a ser el segundo club de Aragón, con Alberto Belsué, que llegó a la selección. En los años 70 y 80 venían equipos grandes y se iban goleados. Ahora están inmersos en una peor etapa, pero yo creo que volverán porque son históricos. Mientras, el Zaragoza sacó una gran generación en los años 60 que ganó la Copa de Ferias y la Copa del Rey y, cuando un equipo lo hace bien, sus jugadores acaban en la selección. Menciono no solo a Carlos Lapetra, sino también a otros jugadores como Severino Reija, un central de lujo, o Marcelino, que marcó el gol para que España se alzase con la Eurocopa en el 64. El Real Zaragoza fue una parte fundamental de la selección española y hay antecedentes que hacen que nos demos cuenta de que era uno de los mejores clubes de España.

En la presentación del libro, en Sevilla, logró reunir a algunos futbolistas de culto de épocas pasadas.

Fue espectacular porque, antes de la presentación, pudimos ir al Benito Villamarín, porque era el 40 aniversario del partido en el que España le ganó 12-1 a Malta y logró clasificarse para la Eurocopa del 84. Se sacaron una foto los jugadores de aquella selección en la portería, y yo me escondí en una esquina porque no quería molestar. Era un privilegio para mí, pero sabía cuál era mi lugar. Después era el turno de los periodistas y el jefe de Europa Press me llamó para hacerme la foto con ellos. Imagínate, 30 cámaras, los futbolistas mirando... Fue increíble. Mis padres estaban al fondo, muy alegres, y fue espectacular. Estuve con Juan Señor, Víctor Muñoz... Me contaban sus batallitas, como quien habla con un amigo en un bar.

¿Por qué escogió a la Selección Española?

Ya me venía de antes, porque yo empecé a escribir del fútbol histórico con 15 años en Wikipedia. Allí hay un trabajo de fondo que la gente no lo ve, pero hay muy buenas profesiones ahí. Luego ya tuve un blog de fútbol histórico y, cuando hice el aniversario, hablé con el historiador Alberto Cosín para escribir sobre los Juegos Olímpicos de Amberes del 1920, pero yo en ese momento tampoco sabía qué era, solo que casi nunca ganábamos pero que en ese torneo conseguimos una plata. Me gustó hacer ese artículo. No fue hasta noviembre de 2020 cuando ya me puse en el ordenador y dije, bueno, vamos a empezar desde 1901 con la Copa de la Coronación (lo que ahora es la Copa del Rey).

¿Qué relación tiene con Alfredo Relaño, su prologuista?

Yo estudié en Madrid y un día le ofrecí tomar café, sin ninguna entrevista de por medio ni nada. Desde entonces, somos muy amigos. Me han ignorado mucho a lo largo de mi etapa como periodista, como es normal, pero Relaño siempre me trató como si fuera mi abuelo. Muchas veces nos llamamos simplemente para ver cómo estamos. Ha llegado a estar aquí en Andorra, vino a visitarme.

Narra partidos históricos y hace apuntes sobre jugadores que no ha podido siquiera ver por la televisión. ¿Cómo ha sido el trabajo de documentación para alcanzar tal grado de conocimiento y detalle?

Esto me ha llevado muchas horas. Eso es leer muchas páginas y hacer mucha investigación. Ojalá hubiera un genio que te diga: 'Esto que buscas va a estar en la página 42 del periódico del año 32', pero no es así. Intento buscar diarios con una fecha determinada, en el que crea que pueda encontrar la información que busco. Antes las crónicas eran más descriptivas y apuntaban más detalles que las de ahora. Todo el mundo sabe cómo juega Haaland, por ejemplo, y no necesitaban pormenorizar tanto. Me sacaba mis propias métricas, pero sobre todo era la hemeroteca y también incluso a veces aprovechando que manejo varios idiomas, por ejemplo el francés, me metía en hemerotecas de diarios de Francia o, si era necesario, de Rusia.

¿Cuál es su jugador favorito?

A mí siempre me ha gustado mucho Toni Kroos. Es muy bonito ver a un futbolista capaz de llevar a todo el equipo desde la medular e, incluso con la edad que tiene, todavía sigue siendo una manija.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene del fútbol?

El gol de David Villa de penalti contra Francia en los octavos del Mundial de 2006. Yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 años. Al final no sirvió de nada en ese partido, pero recuerdo a mi abuelo y a mi tío alegres, celebrándolo, abrazándose... Y me contagiaron la alegría, aunque no supiera muy bien qué estaba pasando.

¿Qué otros 'hobbies' tiene que no requieran de un balón?

El tenis. Aunque para jugar se necesita una pelota (se ríe). Llegué a ganar un par de campeonatos de pequeño. Que no tenga que ver con el deporte, me gusta mucho la etimología, conocer el origen de las palabras y las palabras en desuso, como las que salen en Pasapalabra. Me encanta leer libros filosóficos y tengo una batería de palabras curiosas apuntadas.

Le veremos algún día en el programa, entonces.

Sí, sí. Un año estuve a punto de apuntarme, pero la pandemia lo truncó.

Con 23 años ha publicado su primer libro. ¿Dónde está su techo?

No quiero ponerlo todavía porque la vida da muchas vueltas, pero me gustaría ser una figura reputada en el mundo del fútbol. Ser escritor deportivo es muy complicado y, de hecho, he tenido mucha suerte de no tener que autopublicarme y tener una editorial detrás, pero creo que al final terminaré más por la vertiente del periodismo deportivo.

¿Tiene algún proyecto en mente ahora mismo?

Estoy trabajando en lo que probablemente sea un libro de los mejores jugadores que ha tenido España hasta la Guerra Civil y qué fue de sus vidas después, a qué se dedicaron. Es un trabajo incansable. Mi hermana me dice que mis días tienen 48 horas.