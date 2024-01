Gripe, covid o catarros, invitados incómodos en las celebraciones familiares navideñas

La gripe, la covid y los catarros están condicionando las celebraciones navideñas y es rara la familia donde no se ha detectado algún caso durante estos días. La elevada incidencia de las infecciones respiratorias provoca una sobrecarga de trabajo en los centros de salud, incrementa la venta de test de antígenos en las farmacias (en algunos casos, incluso, reponen existencias al quedarse sin 'stock'), y satura las Urgencias hospitalarias.

En el centro de salud del barrio de Jesús había este jueves a las 10.00 una larga fila frente al mostrador de admisión. En la puerta se suceden los carteles que advierten a la población de la recomendación de llevar la mascarilla y de no acudir salvo en caso de presentar síntomas graves. Entre los usuarios había quien cubría su rostro con esta protección, aunque eran más los que no la llevaban. Y, entre los pacientes, había muchos con síntomas catarrales. Uno de ellos reconocía que había vuelto a rescatar la mascarilla quirúrgica, recuperando así en su rutina uno de los símbolos de la pandemia de coronavirus. "Estos días voy con cuidado, y la llevo si estoy en algún sitio cerrado con más gente", decía. Una usuaria reconocía que "hay mucho virus" y "nadie se libra estos días". "Mejor prevenir que lamentar", aclaraba. Aunque no todos optaban por el cubrebocas, en parte, por cansancio tras una pandemia que se prolongó más de tres años, y donde las restricciones estaban a la orden del día para evitar la propagación del virus.

Teresa Tolosana muestra el cartel que se ha colocado en el servicio de Admisión del centro de salud del barrio de Jesús. Francisco Jiménez

Teresa Tolosana, coordinadora de Enfermería de este centro, asegura que son días de una intensa actividad: "Y eso que aún no ha llegado el pico de la gripe". Algo que, según calcula, podría pasar a mediados de mes. "Estamos a tiempo de adoptar medidas individuales para frenar la propagación de contactos". Entre ellas, la mascarilla es la más importante: "Y se ha visto que, durante la pandemia, no hubo epidemia de gripe". Hay que llevarla, asegura, "en el transporte público, en las salas de espera... En lugares donde haya mucha gente. por prevención y precaución".

El coordinador del centro de salud, Javier Gómez, explica que hay un repunte de casos compatibles con gripe y covid. En Aragón, de hecho, se ha disparado la incidencia de gripe en Atención Primaria, con 167 casos por 100.000 habitantes. En general, añade, son casos leves, aunque con mucha sintomatología, como mucosidad, tos, estornudos, dolor de garganta y cabeza, fiebre, cansancio o malestar muscular.

Ya lo advertía esta semana la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán: las infecciones respiratorias banales "se diagnostican y tratan en casa". Esto evitará la saturación del sistema sanitario.

Este jueves se mantiene la presión asistencial en las Urgencias. En el Miguel Servet de Zaragoza, el hospital más grande de Aragón, en torno a las 10.00 había 130 pacientes en este servicio. En ese momento, 65 enfermos estaban pendientes de ingreso, con esperas que llegaban a las 62 horas. En la unidad de apoyo (respiratorio) había 22 personas.

"Salvo casos graves, no hay que acudir a los centros"

Tolosana considera que "salvo que haya signos de alarma, la población no debe acudir a los centros de salud". En todas las puertas de las consultas de este ambulatorio se han colocado los carteles que informan de qué hacer y cuáles son los síntomas, para saber cómo actuar.

"Hay que estar atentos -dice- si se detecta dificultad para respirar, que impida hasta dar un paseo, dolor torácico, rigidez de nuca o fiebre alta que no baja con antitérmicos". "Es importante no contribuir a la saturación del sistema sanitario", indica.

Es fundamental, reconoce, seguir insistiendo "en la vacunación": "No evita la enfermedad, pero sí reduce mucho la sintomatología". La cobertura global (entre los grupos a los que se dirige) ronda el 55%, muy por debajo de lo que sería deseable. Aumenta entre los mayores de 80 años (78,6%) pero baja conforme disminuye la edad. Y, entre la población infantil, de 5 a 59 meses es del 41%: "Nos ha sorprendido mucho esta cifra tan baja".

"Abrir la vacunación a toda la población en febrero puede ser tarde"

Tolosana, que es presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, advierte de que se debería abrir la vacunación a toda la población: "Ahora las agendas no se están llenando. Hay que ampliar la vacunación, porque tenemos capacidad, tenemos huecos y tenemos dosis suficientes".

Sanidad adelantó este miércoles que valorará a partir del próximo mes de febrero la posibilidad de ampliar esta campaña a los menores de 60 años sin patologías de riesgo, según el porcentaje de cobertura alcanzado para los grupos de riesgo y las dosis disponibles. Sin embargo, tal y como considera la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, "febrero puede ser tarde. Ya se tendría que haber abierto a toda la población".