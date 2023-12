Navidades fuera de casa: a más de 1.500 kilómetros de Aragón

Las navidades son una celebración típicamente familiar, de reuniones, reencuentros y sobremesas interminables en las que ponerse al día con los seres queridos, los que viven cerca y los que no. Porque los aragoneses que ya no residen en la región suelen aprovechar estas fechas señaladas para volver a su amada tierra y reunirse con sus familias y amigos.

Sin embargo, por circunstancias de la vida, no todos pueden regresar y las navidades comienzan a tener otro sabor. Este es el caso de Jesús Rodríguez, un periodista zaragozano de 22 años que, tras pasar un año de Erasmus en Colonia (Alemania), ha decidido instalarse indefinidamente en esta ciudad con su pareja, a quien conoció durante su estancia este último año: "Son las primeras que pasaré fuera de Aragón. El año pasado pude volver para ver a mi familia y fue un reencuentro muy emotivo, con lloros, besos... al más puro estilo anuncio de la Lotería de Navidad", afirma el joven, quien tendrá que enfrentarse al frío clima alemán: "Suerte que el cierzo ya me ha curtido".

Pasar las primeras navidades lejos de casa es complicado y, en muchas ocasiones, solitario

Pese a encontrarse ante un nuevo y emocionante camino en la vida, sí que hay cosas que él y muchas personas en su situación van a echar especialmente de menos estos días, como a su familia y amigos aquí en Aragón, quienes "al final son lo que te unen a un lugar". Por eso, Rodríguez reivindica la importancia de pensar en las personas que no tienen una red de apoyo allí donde estén: "Es muy importante que en estas fechas nos solidaricemos con quien lo necesite y abramos las puertas de nuestro corazón, porque ese es el espíritu navideño".

Él no está solo y se considera afortunado porque ha encontrado otra familia en Alemania: "Tener a alguien con quien pasar la Navidad nada más emigrar es un alivio", afirma el zaragozano, quien pasará la Nochebuena en casa de sus suegros, donde disfrutará de una tradición familiar nueva: "Cenaremos cuscús porque solían juntarse con unos vecinos marroquíes a los que les tenían mucho aprecio y que eran como de la familia, por lo que han adoptado esta pequeña tradición". Eso sí, el mayor obstáculo con el que se encontrará es el idioma: "Mi nivel de alemán no está para echar cohetes", asegura, riéndose.

Aragón allá donde esté

Más allá de la familia y amigos, lo que Rodríguez echará mucho de menos son los alimentos típicos de la región. Aunque no pueda disfrutar de un buen Ternasco de Aragón o de unos cardos con bacalao, no podía pasar estos días festivos sin turrón ni guirlache, un postre que nunca falta en su casa zaragozana y que no dudó en llevarse: "El otro día hice una primera cata con mi novio y no le gustó, pero el turrón de yema le encantó". Con esto, Rodríguez quería traer una parte de su tierra a su residencia actual. Y, tanto para él como para muchos, no hay nada más característico que la gastronomía: "Quería que en estas tierras prueben el sabor de la Navidad aragonesa". Ahora, solo le queda esperar el veredicto de los suegros.

Los turrones y el roscón de Reyes evocan el sabor de una Navidad aragonesa

No es lo único que se ha traído de la región. Está decidido a exportar la tradición de las uvas en Nochevieja: "Seguro que les parecerá muy gracioso y nos lo pasaremos muy bien, aunque, solo espero no liarla con los cuartos", comenta el zaragozano.

Rodríguez pasará el día de Reyes en la ciudad donde reposan los restos de los tres magos, Colonia, y cree que el roscón es lo que más echará de menos: "Tendré que mirar a ver si alguien hace envíos de roscón a Alemania".