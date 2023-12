La primera visita con Traumatología supera los siete meses de demora en la Comunidad

Reducir la lista de espera para acudir a la primera consulta con el especialista es otra de las asignaturas pendientes por parte del Servicio Aragonés de Salud dados los tiempos que se manejan. Los servicios más saturados en la Comunidad, y por lo tanto los que acumulan mayor demora media, según la última información oficial publicada correspondiente al mes de noviembre, son Traumatología, Otorrinolaringología y Urología. En el primer caso, la espera se sitúa en 212 días (siete meses), mientras que en los otros dos casi alcanza el medio año de retraso.

Los datos actualizados por el Salud reflejan los días de espera media para los aragoneses derivados fundamentalmente desde Atención Primaria para una consulta con el especialista, y no es la misma en todos los sectores sanitarios de Aragón. Traumatología encabeza las listas de espera para consulta externa, pero la demora es también elevada para pasar por el quirófano: actualmente hay 2.481 aragoneses pendientes de someterse a una intervención hace más de seis meses (la espera media ronda los 185 días para cirugía). El retraso para recibir atención en las consultas externas de Traumatología se dispara en sectores sanitarios como Barbastro, con 363 días, y Alcañiz, con 347; mientras que baja a 78 días en Huesca; a 49, en Teruel; y a 36, en Calatayud. En los sectores Zaragoza I, II y III se sitúa en 140, 138 y 141, respectivamente.

Desde el Foro Aragonés del Paciente, que integran 76 entidades y asociaciones, además de colegios profesionales y sociedades científicas, su presidente, Javier Arredondo, explicó que los datos reflejan las demoras medias pero hay quienes llevan más tiempo esperando una cita y destacó los retrasos para pruebas diagnósticas. La situación actual se agravará por la próxima jubilación de muchos especialistas y médicos de Familia: "Teniendo en cuenta que no va a haber reemplazo por la falta de facultativos". Además, añadió Arredondo, la Sanidad pública "se va a resentir" con la puesta en marcha de dos hospitales privados, que precisarán de un gran número de profesionales.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, trasladaron que el Departamento trabaja para mejorar tanto la lista de espera quirúrgica, como de consultas externas, si bien la auditoría que se está preparando, y cuyo primer informe estará listo previsiblemente en marzo de 2024, se centra en las primeras, respecto a las que existe un decreto de garantías

La información actualizada por el Salud permite comprobar también la actividad asistencial realizada por los profesionales sanitarios que atienden a los aragoneses en Atención Especializada en consultas externas durante el último mes. En Traumatología han visto a 2.238 pacientes, 933 de ellos llevaban más de 120 días esperando la visita. En Dermatología, por su parte, han sido 3.710 (1.471 con una demora superior a cuatro meses). La mayor actividad se registra en Oftalmología donde, en toda la Comunidad, se ha atendido en consultas externas a 4.614 personas, más de la mitad de ellas (2.459) llevaban ya un retraso de más de 120 días.

"Los recursos son limitados para atender urgencias y consultas"

El doctor Jorge Albareda, jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico, con más de cuatro décadas de experiencia, reconoce que actualmente el retraso para recibir asistencia en consultas externas es "excesivo" y supone "un grave problema" . La solución "implica muchos aspectos", lo que hace necesario plantear medidas "a corto y medio plazo".

Lo primero sería "resolver los problemas de la asistencia primaria", señala, para que los médicos de Familia tuvieran "tiempo suficiente" para cada paciente: "La dotación de recursos a Primaria es vital para el correcto funcionamiento de la asistencia especializada". Además, habría que aumentar la formación de los médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en patología del aparato locomotor –hoy materia voluntaria, no obligatoria–, ya que afecta "al 30% de los pacientes que llegan a su consulta".

El envejecimiento de la población y los cambios de hábitos sociales, como la práctica deportiva, han hecho que las urgencias traumáticas sean cada vez mas frecuentes: "Cuanta más cirugía sea necesaria realizar en pacientes con fracturas, menos pacientes pueden ser operados procedentes de la lista de espera. Y cuantos más pacientes traumáticos deban ser controlados en consultas externas, menos pueden ser vistos procedentes de la asistencia primaria y por consiguiente más demora. Los recursos actualmente son limitados".

El doctor Albareda enumera otros aspectos, como la historia electrónica clínica, "que ofrece ventajas pero enlentece la consulta", o la necesidad de poner en marcha en consultas externas del Sector Zaragoza III la Unidad de Patología Musculoesquelética, formada por Médicos Rehabilitadores, Reumatólogos y Cirujanos Ortopédicos".

Por todo ello, "es necesario aumentar el número de consultas externas de Cirugía Ortopédica y Traumatología", lo que implicaría "incrementar las plantillas para adaptarlas a una mayor demanda social, dotar a esta especialidad de más recursos materiales y crear nuevos quirófanos: no hacemos nada con más consultas si no aumentamos la salida de los pacientes en la cirugía". "Es preciso también –asegura el doctor Albareda– aumentar la formación de Enfermería en nuestra especialidad. Actualmente hay especialización de Enfermería en varias ramas, pero no en la nuestra, hecho que consideramos que debe plantearse".