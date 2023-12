Consecuencias de la reintroducción del lince

Hemos tenido noticias, recientemente, que se ha presentado en el departamento de Medio Ambiente y Turismo, concretamente en la dirección general de Medio Natural, un plan para la reintroducción del lince en Aragón, auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acompañado de un estudio firmado por Herrero y García Serrano.

Las zonas de suelta serían la Sierra de Alcubierre y las Planas de María. Puestos al habla con el director general de Medio Natural, Alfonso Calvo, nos dice que le han asegurado que podemos estar tranquilos porque va a permitir la caza en las zonas de reintroducción y nosotros que, no dudamos de su buena fe, le decimos que no nos lo creemos, que, en todo caso, permitirán la caza como en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña etc., donde hay que pedir permiso para sacar a mear al perro al campo. Pero no permitirán los controles exhaustivos de conejo que se hacen en Aragón para evitar los daños agrícolas, y que no nos cuenten que van a ser los linces los que van a controlar la plaga de conejos, como se dice en Aragón se morirán de fartera y no podrán con ella. Con lo que los principales damnificados de esta parte van a ser los agricultores que, lógicamente, reclamarán el importe de dichos daños y que con la legislación, tal y como está ahora, tendrán que pagar los titulares de los cotos.

También dudo mucho de que en las zonas de reintroducción se permitan las batidas de jabalí con perro, ya que si estos encuentran, durante su acción cinegética, un lince lo lógico será que intenten darle caza, es decir que habrá una proliferación excesiva de jabalíes con los consiguientes daños agrícolas, el aumento de accidentes de tráfico y riesgo de trasmisión de la peste porcina africana.

Nos cuentan ganaderos trashumantes de ovino que, en la provincia de Jaén, donde hay un proyecto similar, los linces como carnívoros que son tienen la manía de comerse los corderos recién nacidos y esto afecta directamente a los ganaderos. La noticia nos viene de un ganadero aragonés que durante su estancia en Jaén calcula que perdió unos 30 corderos devorados por el lince.

Respecto a los cazadores estoy seguro de que se nos va a impedir o al menos dificultar la caza del conejo y las batidas de jabalí, con lo que los titulares de los cotos, tal y como está la legislación, pasarán a ser responsables económicos de dichos daños, a no ser que la administración se comprometa, expresamente, a hacerse cargo de ellos.

Considero una absoluta imprudencia cualquier actuación de este tipo sin tener un consenso masivo por parte del territorio. Ya tenemos la experiencia del oso y de la aparición, cada vez más frecuente, de lobos en nuestra comunidad. Lo del lince en teoría es muy bonito, pero en la práctica puede ser inviable.

*Expresidente de la Federación Aragonesa de Caza