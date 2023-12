Ángel Samper: "El Gobierno es consciente del gran papel que juega la caza"

La defensa de la caza y del medio rural y la oposición a ciertas políticas del gobierno central, como la denominada Ley de bienestar animal, originó en marzo de 2022 una de las mayores manifestaciones dadas en Madrid.Permítame que manifieste mi opinión sobre la manifestación que usted cita y en la que yo personalmente participé. Las causas que se defendían en la manifestación del 20 de marzo de 2022 son justas y completamente necesarias para el mantenimiento de una vida digna de las personas que trabajan en el campo aragonés. El despoblamiento rural es un problema grave que afecta a todo el país, pero que es especialmente acuciante en Aragón. La legislación ambiental actual está demasiado centrada en la protección de los animales silvestres y no tiene en cuenta las necesidades del mundo rural. Espero que la manifestación del 20 de marzo de 2022 haya servido para que las administraciones públicas tomen conciencia de la situación del mundo rural y adopten medidas para solucionar sus problemas.

Conoce usted bien los daños causados por la superpoblación de conejo en cereales de invierno, viñedos o infraestructuras. ¿Qué cabe esperar a este respecto bajo su gestión en la Consejería?La sobrepoblación del conejo en el Valle del Ebro y en otros municipios cercanos, parece asociada a la aparición de resistencia del conejo a dos enfermedades víricas, la mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica, y a la presencia de zonas refugio como son las infraestructuras lineales dotadas de vallado y terraplén (vías de autopistas, AVE y grandes infraestructuras hidráulicas). Hoy por hoy, la caza intensiva del conejo se configura como uno de los mejores métodos de control de esta especie y, por tanto, de los daños agrícolas que provoca. No obstante, debe complementarse con medidas tales como la protección de frutales, la limpieza de márgenes para poder cazar con hurón y otras. En este sentido, en el próximo plan general de caza se va a impulsar aún más la figura del "cazador habilitado".

Usted, siendo responsable de Jóvenes Agricultores, se pronunció claramente en contra de la reintroducción y presencia del oso en el Pirineo...Mi opinión no ha cambiado, pero la normativa medioambiental hay que cumplirla porque estamos en un estado de derecho que nos obliga a todos. Dentro de eso, desde este departamento vamos a intentar a que las afecciones del oso sean las menores posibles a ganaderos y cazadores.

Por mandato de las Cortes de Aragón, el gobierno autonómico está estudiando la posibilidad de reintroducir el lince en nuestros hábitats, en la sierra de Alcubierre y en el Campo de Cariñena y Planas de María, generando de esta manera la lógica inquietud entre los cazadores. ¿Cómo observa usted esta cuestión?Por desgracia, la ganadería extensiva aragonesa está tan o más en peligro de extinción que el lince. Mientras trabajamos por solucionar el futuro de la ganadería extensiva no entendemos que al mismo tiempo se liberen depredadores que puedan afectar al manejo y viabilidad económica de nuestra cabaña extensiva. Recientemente, la Plataforma para la Defensa de la Ganadería Extensiva en Aragón, que aglutina a todas las organizaciones agrarias, cooperativas, ADS y restos de agentes presentes en el sector de ganadería extensiva aragonesa, se posicionó en contra de la reintroducción del lince y, lógicamente, desde el departamento de Agricultura vamos a estar a su lado oponiéndonos a la reintroducción de este depredador.

Hasta el próximo 11 de diciembre está en periodo de información pública el plan general de caza de la próxima temporada, para la 2024/2025. ¿Qué novedades subrayaría usted, si es que las hay o habrá?El plan está en tramitación, por lo que su redacción puede variar a lo largo de los próximos meses. En la versión que se ha sometido al trámite de información pública aparecen entre otras novedades las siguientes: se establece que durante la caza se podrán emplear dispositivos térmicos que no estén montados sobre el arma; se modifica el periodo hábil de la caza del corzo de tal forma que las fechas de caza de diferentes temporadas no se solapen; se permite la caza del corzo hembra durante todo el año en municipios en los que esta especie provoca graves daños agrícolas en los frutales; se señala que, para los hurones utilizados en la caza en Aragón, no existirá obligación de registrarlos ante la administración aragonesa ni de dotarles de un microchip de identificación; se establece que las señales de aviso de batidas podrán colocarse desde el día anterior a la celebración de la batida e indicarán la fecha y las horas de inicio y finalización de la misma; se ha considerado necesario dictar una serie de normas que permitan el necesario control poblacional del jabalí mediante batidas de caza en zonas de caza con presencia de oso; se señala que, para tasar los daños agrícolas producidos por especies cinegéticas, la persona que perite deberá seguir la metodología establecida en la "Orden PRE/632/2003, de 14 de marzo, por la que se aprueba la Norma general de peritación de los daños ocasionados sobre las producciones agrícolas, amparados por el seguro agrario combinado".