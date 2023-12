Aragón amplía los recursos donde hacer pruebas de VIH para reducir los diagnósticos tardíos

El principal desafío para combatir el VIH es incrementar el diagnóstico precoz. Así lo ha asegurado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, con motivo del Día Mundial de la lucha contra esta enfermedad. “Más de la mitad de los nuevos casos del año pasado eran tardíos y lo queremos revertir. Es una prioridad”, ha subrayado, al tiempo que ha explicado que estas pruebas se pueden llevar a cabo tanto en los centros de salud como en el especialista y en los servicios de urgencias. También lo ofrecen de manera gratuita algunas organizaciones no gubernamentales, como Omsida, y se pueden comprar autotest en las farmacias.

En estos momentos, ha recordado Gayán, en los servicios de urgencias se cuenta con la campaña ‘Deja tu huella’, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), donde se hace la prueba a las personas con sospecha de VIH (aunque también es extensible a otras enfermedades como Herpes Zóster o infecciones de transmisión sexual). Además, de manera reciente se ha puesto en marcha de forma piloto una iniciativa en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que ahora cuenta con folletos en la sala de espera de Urgencias para hacer un autotest de riesgo y pedir, en su caso, que le hagan la prueba cuando le atiendan. “Si tiene éxito y funciona bien, se podría ampliar”, ha especificado Gayán.

La directora general de Salud Pública ha recordado que si bien los casos de VIH no están aumentando en la Comunidad (el año pasado hubo 91 nuevos diagnósticos frente a los 102 de 221), tampoco descienden. La mayoría de los nuevos casos (76,9%) fueron en hombres y la mediana de edad fue de 38 años. La principal causa de transmisión fue en hombres que tienen sexo con hombres (49,4%) y no se registró ningún usuario de drogas por pinchazo. Desde 2008, cuando empezó este registro de infecciones, se han notificado 1.598 nuevos diagnósticos de VIH.

Por su parte, la jefa de sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Servet, Rosa Martínez, ha detallado que en 2022 hubo 12 diagnósticos nuevos de SIDA, “que es la fase evolucionada por infección de VIH”. “El número es pequeño, pero suponen un 13% de los nuevos casos y eso es importante. Deberíamos reducirlo porque teniendo un tratamiento para tratar el VIH no deberíamos ver la enfermedad evolucionada”, ha recordado. El mayor pico se produjo en 1996 y desde entonces se ha producido un continuo descenso gracias a los tratamientos retrovirales.

En estos momentos, hay casi 3.100 pacientes tratados y de ellos, unos 200, están utilizando el inyectable que se comercializa desde el año pasado, y que se recomienda para aquellos “que tienen problemas para deglutir o tienen algún problema con la toma de la pastilla diaria”. La acogida de esta inyección, que se pone cada dos meses, excepto al inicio que es al mes, ha destacado Martínez, ha sido “muy buena”.

Gayán también ha puesto el foco en la necesidad de ampliar el uso de la PrEP, que se trata de un “tratamiento retroviral para una persona que todavía no ha llegado a contraer la enfermedad”, pero que se encuentra en grupos de riesgo. Comenzó en Aragón en 2020 y actualmente hay 201 usuarios distribuidos por todo el territorio. Asimismo, ha recordado la existencia de la profilaxis postexposición. “No es comparable, pero lo podríamos llamar como del día después”, ha especificado.

La directora general de Salud Pública también ha puesto el foco en la no discriminación, puesto que las personas con VIH, ha enfatizado, tienen una “expectativa de vida igual a la de otra persona y, al estar tratadas, no contagian”. En este sentido, ha animado a las empresas a sumarse al Pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, que se aprobó en noviembre de 2018. En todo ello, ha valorado la colaboración con asociaciones y comunidades que “ayudan a llegar a ciertos sectores de población, donde la Administración por si sola tiene más dificultades”.