Primer trasplantado hepático de Aragón: "Todos los 14 de diciembre hablo con mi cirujano. Ese día de 1998 volví a nacer"

Luis Marco, de 73 años, y Agustín García Gil, de 74, volvieron a coincidir hace unos días en la sede zaragozana de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón (Aetha). Hablaron de sus nietos, de su día a día y de fútbol. No en vano, Luis Marco es el socio 815 del Real Zaragoza y el 7 del equipo de Cuarte de Huerva, donde vive. Pero, sobre todo, de un hecho que les ha unido para siempre. Marco es el primer trasplantado hepático de Aragón. Y el doctor García Gil, el jefe del equipo quirúrgico que le operó. Fue el 14 de diciembre de 1998, una fecha que ha quedado marcada en rojo en el calendario: "Cuando llega ese día hablamos por teléfono. Hace 25 años, volví a nacer. Tanto es así que figura como cumpleaños en mi Facebook".

"Jamás tuve miedo. Nunca. Era tal la confianza que tenía en el equipo que sabía que me iban a sacar adelante. No tenía ninguna duda", recuerda emocionado. Unas palabras que recibe García Gil con agradecimiento: "Más de una vez se lo he dicho, y lo reitero porque lo acaba de contar él: qué valiente fuiste de ponerte en nuestras manos cuando iba a ser el primer trasplante".

Agustín García Gil, Luis Marco y Javier Arredondo, en la sede de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón. Guillermo Mestre

"Bien es verdad –añade– que nos habíamos formado muy bien para ese momento". "Llevábamos nueve años preparando el trasplante. Decían que había que hacer 20 trasplantes experimentales y habíamos hecho 120, teníamos los proyectos de investigación", recuerda el doctor García Gil, que había traído hasta Zaragoza las técnicas más innovadoras adquiridas en los mejores hospitales del mundo: "Nunca arrojamos la toalla".

García Gil se jubiló en 2020, cuando le faltaban dos meses para cumplir 71 años. Entonces era jefe de servicio de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante Hepático del Hospital Clínico y catedrático de Cirugía. El día de la intervención, recuerda, era lunes: "A las 8.00 empecé a operar un tumor de páncreas. A las 14.00 me avisaron que había un donante de hígado y hasta las 20.00 hubo que poner en marcha todo el protocolo de quirófano". A las siete de la mañana del día siguiente terminaba el trasplante: "Fueron 11 horas de operación en la que, en última instancia, participó todo el hospital".

El primer trasplante hepático de Aragón tuvo lugar el 14 de diciembre de 1998 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Desde entonces, en la Comunidad se han realizado alrededor de 750 trasplantes hepáticos.

Las últimas palabras de Luis antes de que se lo llevaran al quirófano fueron que los turrones los comería en Nochevieja. Justo para entonces le dieron el alta y pudo cumplir ese deseo con su familia, junto a las uvas de Fin de Año. "Y dos años más tarde estaba corriendo una maratón", cuenta. Durante estos 25 años se ha sometido a revisiones y sigue tomando de 8 a 10 pastillas cada día. "Hay que cuidarse", le aconseja el doctor García Gil: "Y sobre todo moverse, hacer ejercicio físico». «Si no puedo o no me apetece salir –le contesta Luis Marco a su cirujano– camino por el pasillo de mi casa", en Cuarte. La mitad del año vive en San Carlos de la Rápita.

Luis Marco recuerda que, acompañado por su mujer, fue a visitar al hospital a los primeros 50 enfermos trasplantados de hígado: "Ahí nació el germen de la asociación". Aetha se fundó en 1999 y cuenta con 454 miembros de todo Aragón. Javier Arredondo, el actual presidente, que se sometió también a un trasplante hepático en enero de 2020, destaca que ese primer caso fue "un hito muy importante para la Medicina aragonesa, no solo en Cirugía Hepática, sino en otros servicios, como uci o Anestesia, pasando por Digestivo con la creación de la sección de Hepatología". "Desde nuestra asociación –añade– agradecemos la gran labor de todos los profesionales sanitarios que han participado en el programa, pero también la de los héroes anónimos, los donantes de órganos y sus familias, sin los cuales no sería posible este logro".

Una jornada cargada de recuerdos y anécdotas 25 años después

La Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón (Aetha) celebra el 29 de noviembre el 25 aniversario del primer trasplante de este órgano en la Comunidad, que se realizó el 14 de diciembre de 1998. Será a las 18.30 en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en Zaragoza, donde se desarrollará un intenso programa cargado de emoción, recuerdos y anécdotas.

El presidente de Aetha, Javier Arredondo, presentará el acto, que se prevé que inaugure el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Javier Segarra moderará la charla con cirujanos del programa de trasplante hepático (los doctores Agustín García Gil, Eloy Tejero y Pilar Palacios), trasplantados (Luis Marco y Luis García Cura), una hepatóloga (la doctora Trinidad Serrano) y coordinadores de trasplantes (doctores José Ignacio Sánchez Miret y Raquel Montoiro).

Se proyectará un vídeo de la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, y otro de la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, que mostrará cómo se ha realizado la exposición que se inaugurará el 14 de diciembre. Después actuará Nacho del Río.