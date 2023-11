Laura Ciriano, arquitecta: "La ciudad del futuro incluye vegetación, pero no cualquiera"

Laura Ciriano Lambán (Zaragoza, 1994) ha sido consultora de Logistik City Green Life, proyecto con la primera Pre-Certificación de Urbanismo nivel platino de España realizado por la empresa Zero Consulting.

Ha participado en el primer proyecto que ha obtenido la Pre-Certificación de Urbanismo con nivel Platino en España. ¿Cómo lo explicaría a alguien ajeno al tema?

Es precioso porque es tan nuevo que nadie sabe de qué hablas. La sostenibilidad en la construcción se evalúa con sellos, de momento privados porque tienen más madurez. Hasta ahora se han orientado a edificios y cuando se ha intentado aplicar medidas sostenibles a las ciudades ha sido difícil, porque las urbes ya están consolidadas. Sin embargo, se están haciendo nuevos desarrollos urbanos y surge la duda de cómo se hacen. Por ejemplo, después de la pandemia, necesito aire y no quiero cruzarme una ciudad en metro durante 40 minutos para ir a trabajar. Con este sello, el nivel más alto conseguido en España, todo el equipo ha logrado aplicar criterios de sostenibilidad a un nuevo desarrollo urbano.



¿En qué consiste el proyecto?

Es un polígono industrial, pero no como nos los imaginamos. Le hemos dado una vuelta y se ha demostrado que se pueden hacer desarrollos industriales agradables. En un terreno muy amplio se han ejecutado evaluaciones de diferente índole, no solo medioambientales, también arqueológicas, hídricas, hidrológicas... Dentro de todas, una de las que más me gusta es el inventario de arbolado.