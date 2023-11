Indurain y Perico Delgado hablan de salud mental

Más de 300 personas se daban cita este viernes en la sede de Caja Rural de Zaragoza con motivo del evento organizado por el Movimiento en red contra el suicidio y Unizar.

Los ciclistas Perico Delgado, Carlos Hernández Bailo y Miguel Induráin eran los protagonistas del evento solidario organizado por MovEnRed, Movimiento en red contra el suicidio creado en 2017 y la Universidad de Zaragoza que este viernes congregaba a más de 300 personas en el salón de actos del Casino Mercantil de Zaragoza. ¿El objetivo? Hablar de salud mental con el ciclismo de élite como hilo conductor de lujo.

Y es que, sin duda, los protagonistas de esta charla saben muy bien lo que supone vivir sometidos a la presión, llevar sus cuerpos al límite o atravesar momentos francamente complicados como el día que dejaron de ser ciclistas. “Cuando cuelgas la bici te das cuenta que no sabes hacer otra cosa en la vida. Y reconvertirse en esos momentos suele ser muy complicado para muchos”, reconocía Delgado.

El ciclista también nos trasladó a uno de los momentos más duros de su carrera, el día que llegó tarde a la contrarreloj inaugural de Luxemburgo en 1989. Un despiste que le costó su segundo Tour de Francia: “Fue muy complicado. Durante mucho tiempo no fui capaz de perdonarme por aquello”.

Así, bajo el título Campeón de la vida: Lecciones de fortaleza mental con Pedro Delgado, los protagonistas compartieron con el público una serie de vivencias sobre lo que ha supuesto para ellos estar en lo más alto del ciclismo. El ganador de dos Vueltas a España y un Tour de Francia, Delgado, reflexionaba sobre la importancia de poner el acento en la salud mental: “Afortunadamente hoy en día existe una preocupación general y esta es la única forma de cambiar las cosas”.

Y aunque en su época era todo muy distinto, lo que destacaba Delgado era la forma de tomarse las cosas. “Convivíamos mejor con la derrota y el fallo formaba parte del juego. Hoy parece que se acaba el mundo”, reflexionaba.

Por su parte Carlos Hernández Bailo, campeón de España 1983 y 89 era uno de los grandes culpables del desarrollo de esta cita. “Conocí a Jorge Rioja, presidente de MovEnRed, que me explicó el trabajo que hacían y pensé que sería bonito vincularlo a mi mundo, al ciclismo. Hablé con Miguel y Carlos, con los que he compartido tantos momentos en la vida, y no dudaron en sumarse”, afirmaba. Por su parte, destacaba el interés de vincular el tema de la salud mental al deporte de élite: “Cualquier deporte, cuando llegas a un nivel alto de competición, conlleva una gran presión que en ocasiones es difícil de gestionar. También hemos vivido suicidios muy sonados en el mundo del ciclismo y es en momentos así cuando te planteas el por qué pasan estas cosas”.

Un momento del acto solidario organizado por MovEnRed, Guillermo Mestre

Entre el público se encontraba Miguel Induráin, que protagoniza la segunda salida ciclista solidaria de MovEnRed, junto a otros deportistas como Delgado, Hernández o Ángel Vicioso. “Estuve ya hace dos años y quería volver para apoyar y rodar con los aficionados zaragozanos a la bici por una buena causa”, reconocía. Aunque abandonó la competición hace tres décadas, admite emocionarse todavía cuando le dan las gracias por aquellos años. Un honor, pero que en su momento también supuso una presión añadida.

"Hoy solo vale el ganar"

“Hoy en día hay más medios, pero hubo un tiempo en el que no había nada y cuando empezabas a ganar popularidad no sabías cómo llevar esa presión”, rememoraba, al tiempo que reconocía que las cosas son muy distintas. La inmediatez, un mayor control, las prisas, pero también el objetivo: “Hoy solo vale el ganar”. “Yo lo viví como una responsabilidad añadida, no solo era ganar carreras, también ser ejemplo de la gente que te seguía”, reflexionaba.

Porque hablar de suicidio cada vez supone menos un tabú y, recuerdan los expertos, sigue siendo la mejor medicina para prevenirlo. Una medicina que hace mucha falta hoy en día. Y es que tan solo en 2022 en España fallecieron 4.097 personas por esta causa, casi tres veces más que por accidente de tráfico. Es más frecuente en hombres que mujeres -tres veces más-, y el riesgo se incrementa en las últimas décadas de la vida -en los mayores de 70 años-, aunque preocupan sobremanera las cifras en adolescentes y jóvenes.

“El suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años por eso estamos desarrollando acciones referidas a la prevención en estos grupos de edad en Aragón”, destacaba Eugenia González, psiquiatra y colaboradora de MovEnRed, que recordaba que en Aragón la media se sitúa en 110 muertes al año por esta causa, “una de ellas fue de un menor de 15 años”, lamentaba.

Además, está demostrado que detrás de más del 90% de los casos hay una enfermedad mental, “y las enfermedades mentales son tratables”, destacaba. Las más frecuente es la depresión, la cual según la OMS padece un 10% de la población y que multiplica por 21 el riesgo de suicidio. “Cuidado con confundir enfermedad con debilidad, pereza o falta de voluntad, porque son esas ideas erróneas las que nos pueden llevar a no pedir ayuda, y sabemos que la mejor intervención ante el suicidio es su detección, el pedir ayuda a tiempo, el apoyar y acompañar a alguien q está sufriendo a pedir ayuda”, concluía.

¿El objetivo? Llegar a 1.500 familias

Jorge Rioja, presidente de MovEnRed, era el encargado de explicar los orígenes de la plataforma, relacionado con Movember y el movimiento que pone el acento en la salud del varón, en concreto en tres áreas principales: cáncer de próstata, cáncer de testículo y salud mental. “Comenzamos a recaudar fondos y a poner en marcha nuestros propios proyectos como el de prevención del suicidio en consultas de urología, ya que el cáncer de próstata es el de mayor tasa de suicidio debido a sus efectos secundarios”, relataba.

Los ciclistas Perico Delgado, Carlos Hernández Bailo y Miguel Induráin eran los protagonistas del evento solidario organizado por MovEnRed. Guillermo Mestre

“Este año hemos puesto en marcha nuestro proyecto más ambicioso que consiste en dar charlas a padres de adolescentes a través de una dupla ‘Tutor-Mentor’”. ¿El objetivo? Impartir charlas de prevención a los padres de los adolescentes de todos los colegios, ya sean públicos, concertados o privados. “Tenemos 140 centros docentes a los que acudir en Aragón, y ya hemos empezado con una excelente acogida, con más de 28 charlas ya confirmadas”, resumía.

Y es que el objetivo de este 2024 es llegar a más de 1.500 padres de adolescentes, pero el proyecto no se queda aquí. “Queremos regresar a todos los colegios cada dos años y tenemos otros proyectos en atención primaria y para la población de mayores, quienes son una población muy vulnerable”, concluía.

Finalmente, gracias a la participación de más de 40 empresas, se recaudaron casi 22.000 euros que irán destinados a la organización de charlas dirigidas a los padres sobre cómo prevenir el suicidio en adolescentes en el territorio aragonés. Así como a la formación específica en prevención del suicidio de un grupo de psicólogos voluntarios que las imparten.