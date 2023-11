El presidente de los obispos, sobre su mediación en la ley de la amnistía: "Nadie me lo ha pedido y no meto donde no me llaman"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal turolense Juan José Omella, que ha inaugurado este sábado el III Encuentro de Laicos de Aragón, descarta que hayan solicitado su mediación entre el Gobierno y los partidos independentistas ante una futura ley de amnistía: “No me lo han pedido y no me voy a meter donde no me llaman”.

Así de contundente se ha mostrado ante los periodistas tras dirigirse a los más de 700 asistentes al III Encuentro de Laicos de Aragón que, bajo el lema 'Tú eres anuncio, presencia de Cristo', se celebra este sábado en el colegio Salesianos de Zaragoza. Ha reclamado “concordia y diálogo entre todos” de cara. De cara a “evitar la crispación, el no contar con todos y la posible corrosión de las instituciones”, ha dicho, todos deben trabajar “por el bien común”.

Ante la posibilidad de que pudieran solicitar la implicación del presidente de los obispos, el cardenal arzobispo de Barcelona, como mediador en las negociaciones para desarrollar la ley de amnistía ha contestado de forma rotunda que se trata de un “futurible”: "No soy profeta ni tengo opinión en este sentido. Yo vivo cada día y doy respuesta a las preguntas de cada día”.

También se ha referido a los casos de abusos sexuales en la Iglesia y al anuncio reciente de los obispos hayan dado un paso más a la hora de afrontar este problema, después de que la Conferencia Episcopal Española haya aprobado crear un plan de reparación integral para indemnizar a las víctimas. “Lo importante no es por qué llega en este momento, sino que ha llegado. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y ponernos a trabajar”. “Toda la sociedad ha tomado conciencia, también la Iglesia, aunque tarde, es así”. El cardenal Omella ha reconocido que los abusos han existido “en todos los ámbitos de la sociedad, en la escuela, en la medicina... Las mismas familias tampoco querían reconocerlos. Esto ha cambiado socialmente y ahora no nos da vergüenza, como se hace con la corrupción económica”. Me parece, ha indicado, “un cambio social importante”, que ha llegado “no solo por los periodistas que han podido denunciarlo sino por el mismo Papa, que nos ha dicho pónganse las pilas”. Y ha sentenciado: “Sí, lo hemos hecho mal, pero lo importante es que ahora estamos corrigiendo la dirección y estamos dispuestos a erradicar esta lacra”.

Respecto al informe del Defensor del Pueblo, que estimaba en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española, ha señalado que “se ha hecho extrapolación de las cifras”. “Hay que contar las denuncias comprobadas y saber cuántas son”. Al mismo tiempo, ha indicado: “Lo importante no son las cifras, son las personas. Aunque solo hubiera una, tendría que preocuparnos a todos. Y darnos cuenta de que en todos los ámbitos de la sociedad hay este problema. Lo que corresponde a la iglesia es trabajar en esa lacra para erradicarla en la medida de lo posible, pero tenemos que trabajar todos en esa línea”.

El III Encuentro de Laicos de Aragón, organizado por las delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar y que se celebra este sábado en el colegio Salesianos de Zaragoza, reúne a más de 700 asistentes. El cardenal Omella ha recordado que participó en el primer encuentro, en 2004: “La Iglesia trabaja también caridad, acción social, atención educativa… Es importante que los cristianos tomemos conciencia de que la sociedad necesita de nuestro compromiso y entrega por una sociedad más justa, más esperanzadora, más comunitaria, más alegre. En eso trabajamos desde el evangelio y ojalá tomemos conciencia todos de que esta es nuestra misión”.