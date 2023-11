Javier Cárdenas: "El ser humano es tan inteligente como su sentido del humor"

Usted que tanto ha preguntado y pregunta, ¿se siente mejor preguntando o respondiendo?

Ahora, sin ninguna duda, respondiendo, que es lo que voy a hacer.

En serio…

En serio. Me gusta preguntar, pero voy a responder a lo que usted me pregunte.

¿Cómo se preguntaría a usted mismo? ¿Cómo se presentaría?

Yo diría que soy un espíritu libre. Una persona que no se somete a ataduras. Mi única atadura son mis oyentes. A ellos me debo.

Llenar el World Trade Center de Zaragoza vendiendo todas las entradas en apenas unas horas no es sencillo, señor Cárdenas…

Y se han quedado personas fuera. Ha venido gente de toda España. Estoy muy satisfecho. Es el segundo ‘podcast’ más oído de España.

Y sin el respaldo de ninguna cadena o plataforma.

Eso me da una fuerza increíble. Mis oyentes me dan fuerza.

Dicen que Cárdenas es molesto.

¿Es bueno o es malo que un periodista sea molesto?

Habíamos quedado que el que preguntaba era yo, ¿no?

Le cuestión es clara. Mucho más cuando hay tanto que censurar.

Y con sentido del humor.

Es que el ser humano es tan inteligente como su sentido del humor.

Empezó muy pronto en esto del periodismo: con nueve años.

Desde muy pequeñito estaba metido en el deporte. Estudiaba en la SAFA de Horta. Mi compañero de pupitre era el gran David Barrufet. Y mi profesor de gimnasia, Valero Rivera.

¿Jugaba a balonmano?

No, a baloncesto. Pero era muy malo jugando. Y me gustaba tanto la radio y el deporte, que comencé a narrar partidos.

Eso se llama pasión.

Claro. La pasión es esencial para desarrollar esta profesión y todas profesiones. Yo comencé en Radio Juventud de Barcelona. Allí también comenzaron Alfonso Arús, Pedro Ruiz… Con 21 años, ya hacía dos programas de televisión y dos de radio. Radiábamos al Barça de forma muy crítica, pero también con cachondeo.

Llegaron programas de éxito, como ‘Arús con leche’ o ‘Al Ataque’.

Desde el humor se llega muy pronto al oyente o al televidente. Además, trabajé con gente con muchísimo talento.

Su forma de entrevistar era y es muy singular.

Entrevistaba igual a Camilo Sesto, Bárbara Rey, Carmen de Mairena o Jordi Pujol. A todos igual. No hacerlo habría sido muy feo.

Carlos Jesús merece una glosa.

Fue mi primer personaje. Yo tenía 18 años. Me hablaron de un loco que decía que era el hijo de Dios.

¡Anda que no le sacó jugo!

Se lo saqué porque el personaje desde luego lo tenía.

Después fue capaz de reunir a un millón de oyentes en una cadena musical.

Un millón, no: 1.300.000 oyentes en Cadena Dial.

¿Y ese milagro cómo se logra?

Y una cifra aproximada en Europa FM. Eso se logra siendo transparente, que la gente vea que no hay dobleces, con un programa ágil, ameno, fresco, que no aburra.

¿Es cierto que vuelve ‘Crónicas Marcianas’?

El otro día estuve con Javier Sardá. No puedo decirle más.

¿Hablamos de política?

Ya sabe usted que no me corto.

Independencia, amnistía, Cataluña, España, Pedro Sánchez… En el orden que usted quiera. Soy todo oídos.

Espero que Europa diga algo cuanto antes. Cuando una persona, se llame como se llame, está por encima de la ley, eso tiene un nombre que no me gusta nada. Ya advertí hace bastantes años lo que estaba pasando en Cataluña. Ya es presidente del Gobierno una persona que ahora dice todo lo contrario que hace solo dos meses en asuntos tan importantes como la amnistía. Yo ya he puesto a la venta mi piso de Barcelona...

Irse de su ciudad es muy duro...

Mucha tensión. Me sentía agobiado. Aquí, en Zaragoza, me he encontrado muy a gusto. Nada como respirar libertad.