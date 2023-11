Una semilla contra el efecto invernadero

Los sistemas agroalimentarios mediterráneos, como sectores emisores de gases de efecto invernadero, contribuyen al cambio climático al mismo tiempo que sufren de forma directa sus consecuencias, como pueden ser el aumento de temperaturas o de escasez de agua. Para afrontar este reto, el Ciheam Zaragoza ha organizado esta semana un seminario sobre mitigación de los efectos del cambio climático, en especial los provocados por los gases de efecto invernadero.

Esta iniciativa, a la que han asistido expertos de once países de la cuenca mediterránea, así como representantes de organizaciones como la FAO, OCDE o la Comisión Europea, entre otros, "es un seminario semilla, no es un acto finalista. Se basa en que la zona mediterránea es muy sensible y muy vulnerable en este aspecto", apunta el director del Ciheam, Raúl Compés.

Así, el objetivo de esta iniciativa es la creación de una red que proporcione soluciones para potenciar sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes en la región mediterránea. "El éxito de una red de este tipo se basa en tres parámetros: el primero es el liderazgo institucional, que está garantizado ya que el Ciheam se compromete a mantener vivo el espíritu de esta red que es crear un espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento que ayude a compartir información, tecnología y buenas prácticas para ayudar a los países más rezagados a ponerse al día», destaca Compés. En segundo lugar necesitamos que los países miembros estén interesados. Hay que comprometerse en un proyecto a cuatro años, con actividades y resultados. Este es un primer encuentro", añade. Y en tercer lugar, insiste, es necesaria la aportación económica y científica, que es donde organizaciones como el INIA, la FAO o la GRA aparecen. "Necesitamos un apoyo de un científico de referencia. Si tenemos estos tres ingredientes, que yo respondo de uno, esta iniciativa saldrá adelante", indica Compés.

Este seminario se ha organizado en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero en Agricultura (GRA). Se trata de una iniciativa internacional que reúne a 67 países. Sus participantes son, sobre todo, instituciones de investigación y ministerios de Agricultura y socios de la talla de FAO en todo lo relativo a mitigación de gases de efecto invernadero en el sector agroalimentario y ganadero. "Se trata de colaborar de manera científica y técnica para poner en común lo que se hace en todos los países y compartir conocimientos y experiencias", detalla Marisa Tello, Jefa de Coordinación de I+D Agraria y Forestal del CSIC -INIA.

Esta liderada por Nueva Zelanda y hay países como EE. UU. o Canadá que aportan financiación para programas como visitas de estudiantes de doctorados. Consta de cuatro grupos de investigación: ganadería, cultivos, integrado y arroz.

A lo largo del seminario se abordó la mitigación del cambio climático en los sistemas agroalimentarios mediterráneos desde una perspectiva tanto científica como institucional. Las sesiones incidieron en que las medidas de acción climática en el sector primario requieren de un enfoque integral, que incluya la mejora de técnicas agrícolas y de gestión ganadera, prácticas sostenibles de gestión de la tierra, la adopción de energías renovables y políticas de apoyo. Además, los expertos subrayaron la importancia de una cuantificación precisa de las emisiones de efecto invernadero en la región mediterránea.