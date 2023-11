PP-Vox inician los trámites para derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón y hacerlo efectivo en febrero  

La Ley de Memoria Democrática de Aragón podría estar derogada el próximo mes de febrero. Estos son los tiempos que se marcan PP-Vox después de que el pasado viernes se presentara la solicitud en registro. La previsión es que en el próximo pleno ordinario, el del 30 de noviembre, se tome en consideración y propondrán que se tramite como lectura única. De ser así, a lo largo de febrero podría estar ya derogada. La reemplazará un plan estratégico de Memoria Democrática, que presentará próximamente la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández.

“Es otro hito más del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox”, ha subrayado el portavoz del PP, Ledesma, quien ha destacado que la derogación de esta ley no solo se basa en ello, sino que es algo que ya se aprobó en la ponencia política celebrada por los populares en diciembre de 2021. Su homólogo de Vox, Santiago Morón, ha señalado que se trata de una ley “sectaria y liberticida” y que le produce “gran satisfacción” poder derogar. No obstante, ha querido poner el foco en que la derogación de esta ley no significa que no pueda dar respuesta a “aquellas personas que quieren buscar y encontrar los restos de de sus familiares, de ambos bandos”. “No podemos seguir manteniendo esta situación en la cual se considera víctimas a unos aragoneses y verdugos a otros”, ha recalcado.

En este mismo sentido, han adelantado, se abordará el plan estratégico que la sustituirá. No ha querido Ledesma adelantar información sobre este nuevo texto, aunque ha dado por supuesto, como la incluye la exposición de motivos de la derogación que se tramitará en breve, no se impedirá que las Administraciones faciliten las exhumaciones.

El portavoz del PP ha delegado en el “azar” que haya sido el 20-N, aniversario de la muerte de Francisco Franco, el día escogido para iniciar estos trámites: “No tienen ninguna perversión o maldad, es una cuestión de plazos. Solo quedaba el próximo pleno ordinario, el del 30 de noviembre y 1 de diciembre, y hoy finalizaba el plazo de registro”. Ante esta situación, ha especificado, querían valorarla este lunes y no dejar al “albur de algunas partes” su interpretación.

Y ha lamentado la existencia de “muchos nostálgicos” que viven del 20-N en relación a las críticas recibidas por los grupos de la izquierda por presentarla precisamente en esta jornada. “La izquierda está más en construir un muro que en buscar la concordia”, ha apostillado. Su homólogo en Vox ha asegurado que hoy era el día que mejor les venía a ambos grupos. “Es un día de trabajo como cualquier otro. PP y Vox han cumplido con su obligación y hay han ido a representar a los aragoneses, no como los grupos de la izquierda que se han ausentado de sus obligaciones”, ha recalcado en referencia a la ‘protesta’ llevada a cabo por parte de la oposición que no ha ido a la comisión de Hacienda celebrada este lunes.

En este sentido, Ledesma ha criticado que “la izquierda intente hacer ruido con cuestiones menores”, mientras que para las “importantes como la amnistía o la desigualdad”, la portavoz socialista, Mayte Pérez “diga que no tiene opinión”. “A este ritmo se les va a hacer muy larga la legislatura y probablemente también la siguiente”, ha apostillado, al tiempo que ha reclamado que si lo que han hecho ha sido una huelga, “no cobren por el día de hoy”.