La caída de una red provoca fallos en el pago con tarjeta en Zaragoza y en media España

En los comercios de la plaza de San Francisco, en los supermercados del Casco, en el centro comercial de Puerto Venecia... En muy distintos puntos de Zaragoza se están dando fallos este sábado en el pago con tarjeta, dado que se ha caído a nivel nacional una de las redes con la que funcionan los datáfonos.

En las transferencias a través de Bizum también se están reportando fallos, por un problema que las entidades achacan a una caída en el sistema Redsys, que poco a poco se está comenzando a solventar.

Han sido decenas de usuarios los que han dado el aviso en las redes sociales y los propietarios de varios comercios zaragozanos han confirmado a este diario que la red de datáfonos lleva, al menos, desde las 12.00 sin funcionar correctamente. Esta circunstancia ha hecho que algunos clientes -con su compra esperando en la caja- fueran a buscar dinero en efectivo a los cajeros, pero algunos de ellos tampoco funcionaban.

La red que se ha visto afectada es Redsys, de la que dependen algunas de las principales entidades bancarias del país. De hecho, desde Caixabank y a través de la plataforma X (antes Twitter) han explicado que se está intentando subsanar los problemas y que lamentan lo ocurrido. Tampoco está funcionando correctamente la plataforma de pago Bizum, que es una plataforma muy habitual para compartir gastos entre los jóvenes.

Pago con tarjeta de crédito insertada en el teléfono móvil. Heraldo

Redsys es una plataforma de pago virtual que admite pagos desde tarjetas de crédito y débito, de modo que actúa como intermediario entre el comprador y el banco asociado a una tienda online para que cualquier negocio pueda recibir pagos de forma rápida y sencilla. Además de Caixabank, Banco Santander, Caixa Popular, Caja Rural o Bankinter también utilizan la red y los servicios de Redsys, que trabaja contrareloj para solventar la incidencia.

Mientras tanto, en las mismas redes sociales los fieles usuarios del dinero 'de plástico' están contando cómo les afecta la avería. Bajo la etiqueta de #CaosBancario algunos relatan cómo no han sabido reaccionar ante tal circunstancia y, en otros casos, algunos clientes han tenido que "dejar a deber". "Acabábamos de echar el vermú y cuando nos disponíamos a pagar la chica nos ha dicho que no funcionaba el datáfono, que si podía ser con efectivo, mejor", comentaba este mediodía Jesús Osés, residente en el entorno de Gran Vía. "Nos hemos dado cuenta de que no llevábamos metálico encima y tampoco hemos podido pagar a través del móvil, así que -en un acto de buena fe- nos ha dicho que pasáramos por la tarde o mañana a pagar", explica Osés.

También en la cercana calle de Bruno Solano se han vivido estampas parecidas. "Se ha generado bastante revuelo porque la gente no podía pagar con tarjeta. Yo me he acercado a un cajero cercano a intentar sacar dinero pero tampoco funcionaba y en la panadería del barrio que también me he pasado por ahí estaban aceptando solo pagos con efectivo porque no les funcionaba el sistema de pago con tarjeta", cuenta Manuel de Braulio, que -no obstante- también especifica que "en el Eroski de la calle de Andrés Piquer sí me han podido cobrar con el datáfono".

A los propietarios de los comercios les han explicado que el sistema estaba funcionando de manera intermitente y que eran más recurrentes si se intentaba pagar con tarjetas en móviles y en relojes. En un supermercado de la calle de San Jorge de Zaragoza explicaban que la gente que iba con dinero se iban con su compra, pero los que no portaban dinero físico tenían que irse sin nada. Decían las dependientas que no sabían exactamente a qué tarjetas ni a qué bancos afectaba y que, en algunos casos, no funcionaba con el sistema 'contact less' pero sí "a la antigua usanza", introduciendo la tarjeta y tecleando el código secreto.

"Yo no llevaba la cartera encima y tampoco me ha funcionado la tarjeta. Total, que he intentado pagar a través de Bizum, pero también ha sido en vano", comentaba Pilar Ramírez, en una terraza de la plaza de los Sitios. "Ahora estoy esperando a mi pareja que ha ido a casa a coger dinero". Redsys y Bizum llevan desde el mediodía siendo 'trending topic' a nivel nacional en las redes sociales.