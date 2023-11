Alejandro Nolasco defiende el presupuesto para despoblación frente a las críticas de "conformista" del PSOE

El vicepresidente de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco ha defendido este jueves las políticas que pretende impulsar en materia de despoblación y el presupuesto asignado para ello ante las críticas del socialista Darío Villagrasa, quien lo ha tachado de "conformista" al asegurar que el líder del PAR, Alberto Izquierdo, gestiona más dinero que él con sus direcciones generales.

Un debate que ha provocado que una vez más la investidura de Pedro Sánchez y los acuerdos con Junts se colaran en las Cortes de Aragón, puesto que para rebatirle, Nolasco no ha dudado en afirmar que se conforma con el presupuesto, igual que los socialistas lo hacen "con la amnistía de Sánchez". "No les gusta, pero tienen que tragar con ella", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que están "deslegitimizados" para hablar de igualdad entre los españoles. No obstante, el voxista no ha dudado en "condenar" el ataque sufrido por Herminio Sancho y "cualquier acto violento".

Entrando en materia, Nolasco ha reiterado que la dirección general de despoblación ha pasado de "0 a 23 millones de euros" y que el fondo de cohesión alcanza los 13 mientras que antes tenía tres. Y ha señalado que todo versará sobre tres líneas: la igualdad, la cohesión social y territorial y el equilibrio territorial. Nolasco ha lamentado que el anterior Ejecutivo no hubiera hecho "nada" y ha señalado que, entre otras cuestiones, se elaborará un régimen de fiscalidad diferenciada "más beneficioso que el actual". Asimismo, se pondrán en marcha una serie de "incentivos" al personal de la Administración que presta servicios en zonas muy despobladas.

El vicepresidente ha reconocido que todavía no cuentan con los funcionarios que quisiera para trabajar en todo ello debido al "trasvase" entre departamentos. No obstante ha asegurado que en los próximos meses se irán incorporando y ha recordado que en 100 días han "armado" un presupuesto "coherente", que "ahonda en partidas que ya existían y crea otras nuevas que son de sentido común".

Villagrasa ha defendido que en Aragón se ha "trabajado mucho" contra el reto demográfico y ha pedido el apoyo para llevar a cabo una comisión de estudio que permita trabajar, "con pausa y reflexión", en el estatuto jurídico de los pequeños y medianos municipios de la Comunidad. Lo ha defendido también Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, quien ha señalado que en Congreso se llegó a redactar pero "no hubo valentía para ponerla en marcha".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha reconocido que "no hay medidas mágicas" para la despoblación, pero ha aplaudido el fondo para los pequeños municipios de Huesca y Teruel. "Hágalo crecer porque será en beneficio de todos", ha asegurado. Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, le ha recordado que su trabajo es "garantizar" que todo el Gobierno "tiene un sus oraciones" la despoblación. En este sentido, Andoni Corrales (Podemos) ha asegurado que "casi no le han dejado competencias" para poder desarrollar políticas en esta materia.