El Moncayo Music Fest regresa un año más a San Martín con un completo cartel

El Moncayo Music Fest volverá un año más a San Martín, y ya serán once, con un cartel lleno de grandes apuestas por la música y los grupos aragoneses, y con invitación abierta a otras propuestas próximas a las tierras vecinas. Organizado por la Asociación Musical Entrambasaguas, la undécima edición de este festival invernal de Aragón regresará, y con mucha fuerza, el puente festivo del 7, 8 y 9 de diciembre.

Julio Aguerri, presidente de la asociación musical Entrambasaguas, durante la presentación de una actuación. Asociación Entrambasaguas

Abrirán la programación los navarros RedOx, "un grupo nacido gracias a la pandemia", explican desde la organización, y que hace una firme apuesta por el punk rock inspirado en ese estilo musical en su versión norteamericana: "En sus directos hacen gala de una exhibición de música potente, agresiva y contundente". Será el jueves día 7, a las 22.00. La noche se completará con una Jam Session Modorra, en la que los músicos de San Martín desplegarán su arsenal de instrumentos y darán un repaso a los grandes clásicos de la rumba, el pop y el rock.

El festival continuará el viernes 8 con música de calle, con Ale d`Vo, un grupo curtido en las calles de Zaragoza y que inundará de ritmo las calles de San Martín durante el vermú que se ofrecerá en la puerta del Espacio Ámbar.

Por la tarde se homenajeará a la Banda Municipal La Moncaína, que este año celebra su 170 aniversario. Para ello, la Asociación Musical Entrambasaguas, organizadora del festival, ha preparado una gran sorpresa cargado de emoción.

La música volverá a ser la protagonista durante el puente festivo en San Martín de la Virgen de Moncayo. Asociación Entrambasaguas

Después, actuará The Magnetophones, "un grupo zaragozano que acercará sus classics 60s Ska, Reggae and Soul y que no dejará indiferente a nadie". A continuación, la fiesta seguirá con Modelo, grupo internacional zaragozano que vive a caballo entre Zaragoza y Brighton y que "canta a una generación nómada”: "Su particular estilo promete sorprender a todo el público que nos los haya escuchado nunca". Ellos pondrán el colofón a la tarde antes de retomar el programa por la noche con los ritmos de China Chana a base de rumba, reggae, ska y jota. El punto y final de la velada correrá a cargo de DJ Residente Alvin.

La jornada prevista para el sábado comenzará con un taller de percusión a manos de Tukumpra, abierta a todo aquel que quiera disfrutar de la batucada, bajo la dirección de Chechu Rodrigo. Por la tarde, en la iglesia, el público podrá disfrutar de la música de la Orquesta Laudística La VIII Milla. Por la tarde, en el Espacio Ámbar seguirá la fiesta con Saúl y sus rumbas.

Otro de los momentos más especiales del festival será la actuación de Komando Komare. Y después DJ Alvin cerrará el programa.

Este evento es totalmente gratuito, explican desde la organización, quien ofrece a quien quiera colaborar la posibilidad de adquirir las pulseras que estarán la venta. Su objetivo, apuntan: es claro: "Poder contribuir con la sostenibilidad de todo este lío musical, libre, independiente y propio de nuestra tierra".