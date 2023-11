Azcón urge la Conferencia de Presidentes contra la amnistía e insta a García-Page a sumarse

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha urgido este lunes la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el rechazo a la ley de amnistía y a las “cesiones” a los independentistas. Su reclamación es que se celebre antes de la investidura de Pedro Sánchez y ha requerido “coherencia” a su homólogo socialista de Castilla y La Mancha, Emiliano García-Page, para se sume al frente de presidentes del PP que quieren forzar su celebración. “Los acuerdos atentan gravemente contra competencias autonómicas y quiebran la convivencia y el presidente del Gobierno va a tener la obligación de escuchar lo que pensamos el resto”, ha señalado.

La petición, respaldada en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana, la va a oficializar hoy a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno en funciones, que tendrá 20 días para convocar la cita. Para ello, la solicitud deberá estar respaldada por diez autonomías y ciudades autónomas, tal y como marca el reglamento que lo regula. Y este número lo supera el PP, que cuenta con once representantes, y que la semana pasada ya acordó en Génova abrir este frente institucional.

En su comparecencia ante los periodistas, acompañado por el vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), ha trasladado que “sin ninguna duda” debería sumarse a la petición el único barón socialista crítico con Sánchez que gobierna una autonomía, Emiliano García-Page, y que ya ha criticado con dureza los acuerdos. “Tendría que existir una coherencia entre lo que ha dicho y lo que luego toca hacer. Es verdad que el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que va a recurrir estos acuerdos, pero antes existiría un órgano de cooperación, que es la Conferencia de Presidentes”, ha explicado.

No se queda ahí la iniciativa de la coalición PP-Vox, ya que el presidente aragonés ha asumido la petición de sus socios de la extrema derecha de convocar manifestaciones desde la propia DGA y no desde los partidos contra los acuerdos de Pedro Sánchez. En este caso, se ha mostrado prudente, ha hablado de que lo están valorando y no adelantado un calendario.

Azcón ha señalado que la petición de la Conferencia de Presidentes viene respaldada por el “clamor” de los españoles que este domingo, convocados por el PP, salieron a las calles para protestar contra unos pactos que “avergüenzan a la inmensa mayoría”. “Van contra el Estado de derecho y rompen el imperio de la ley, la separación de poderes y van contra la igualdad de los ciudadanos. Es extraordinariamente grave”, ha aseverado.

Una vez más, ha insistido en que el Gobierno PP-Vox va a actuar con todas las herramientas legales a su alcance porque tiene una “obligación legal y moral” de oponerse a un acuerdo que van contra los intereses de Aragón y “desguazan” el estado autonómico al privilegiar unos territorios frente a otros. “Pedro Sánchez proteger a quienes atacan nuestro sistema constitucional con el único objetivo de conseguir los siete votos que le faltan para seguir siendo presidente”, ha cuestionado.