Sanidad destinará en 2024 hasta 45 millones de euros a la reducción de las listas de espera en Aragón

Aragón destinará hasta 45 millones de euros en los presupuestos de 2024 para reducir las listas de espera en los servicios sanitarios de toda la Comunidad. En estos momentos, hay 7.258 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica desde hace más de 180 días. Un dato que ha calificado como “preocupante” el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, durante su comparecencia este viernes en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos respecto a su Departamento.

Ha hecho referencia a los partidas para redactar proyectos como las nuevas urgencias del Ernest Lluch de Calatayud, del centro de salud de Cuarte o los estudios de reordenación y mejora del Hospital Materno Infantil; y se ha tachado como “la mentira más grande y cruel” el anuncio de la Consejería anterior de que la radioterapia sería una realidad en Teruel a finales de 2023: “Ni siquiera hay proyecto para el búnker ni dinero presupuestado para el aparato. Se prometió humo”. La oposición ha preguntado por distintas cuestiones sanitarias, como las listas de espera, la concertación externa, el transporte sanitario urgente, la gerencia única de Atención Primaria, el aumento de profesionales, los cribados o la anunciada residencia para trastornos mentales para la población infanto-juvenil.

En su intervención, Bancalero ha ido desgranando las principales líneas de actuación para el Departamento de Sanidad y sus organismos públicos, con el presupuesto más alto de la historia, con un total de 2.768.782.635,70 euros. Esto supone un incremento de 230.913.991 millones de euros más con respecto al ejercicio anterior, un 9,10%: “Si se analiza el aumento solo con fondos propios, es decir, sin contabilizar los fondos europeos y los que provienen del Gobierno central, el esfuerzo del Ejecutivo actual aún es más significativo, ya que alcanza el 10,39%”, ha dicho. Una cantidad, ha añadido, que va a permitir “acometer todos los retos pendientes como sistema sanitario, tanto desde el punto de vista de los profesionales como de los usuarios”.

El Salud, la mayor partida

La mayor partida se destinará al Servicio Aragonés de Salud, que recibe 2.584 millones de euros, cerca de 212 millones más que en 2022, un 8,93% más, porcentaje que sube al 11,58% si se tiene en cuenta únicamente los recursos propios. Además de las partidas para inversiones y obras, también sube el gasto de personal (1.338 millones, 104 más que en 2023). Bancalero, que ha comenzado condenando la “violencia” vivida en el país los últimos días, ha reiterado su “compromiso firme” con los hospitales de Alcañiz y Teruel, así como todas las infraestructuras del Plan de Atención Primaria.

En concreto, para el Hospital de Alcañiz se ha presupuestado una cantidad de 18,1 millones de euros (incluidas los 8 millones para el vial de acceso) y para Teruel 22,4 millones (incluido 1,5 millonespara el inicio del vial). En la provincia de Huesca destacan en el capítulo de obras los centros de salud de Barbastro (4,7 millones) y el nuevo centro de salud Perpetuo Socorro (2,99 millones), mientras que en Zaragoza se ha proyectado ampliar el centro de salud de Utebo (472.000 euros), que requiere de nueva infraestructura “por crecimiento poblacional”, ha señalado, y diversas partidas para la redacción de otros proyectos como las nuevas urgencias del Hospital de Calatayud, del centro de salud de Cuarte, así como los estudios de reordenación y mejora del Hospital Materno Infantil.

La oposición ha reprochado al consejero que no se haya incluido la ampliación y mejora anunciada del Royo Villanova que, según ha recordado Bancalero, carecía de plan funcional y hay que redactarlo, un trámite que realizará el propio personal del Departamento.

En cuanto a las direcciones generales destaca Salud Pública, con un presupuesto de 51,4 millones, el incremento en un 38% de gasto por contratos derivados de la Unidad Funcional de Cribados. El presupuesto en estos programas de Salud Pública ha pasado de 375.000 euros de 2023 a los 520.000 que se destinarán el próximo año.

En Asistencia Sanitaria, con un presupuesto de 69,7 millones de euros, se ha apostado por el transporte sanitario no urgente, que pasa de un presupuesto de 10 millones anuales a 11,6. Dentro de esta Dirección General, se realiza el pago de las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica, relativas a prótesis externas, sillas de ruedas, ortoprótesis especiales e implantes cocleares, así como otras ayudas. En conjunto, en 2024, la dotación de estas partidas experimenta un incremento (41,63 %) y pasa de 2.948.000 en 2023 a 4.870.000 en 2024.

Salud Mental

En lo que se refiere a la Dirección General de Salud Mental, prácticamente la totalidad de los 16,1 millones de presupuesto se destina a los conciertos en materia de Salud Mental. En concreto, para la gestión de las unidades de asistencia y seguimiento de las adicciones. Los conciertos de drogodependencias se incrementan en 616.440,55 euros, es decir, un 47,46%. En 2023, el coste de fue de 453.594,12 y el de 2024 va a ser de 1.070.034,67 euros. Prevista residencia de s m infanto-juvenil.

El presupuesto para la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras es de 13,2 millones de euros. Esta dirección se crea como resultado de la reorganización de la anterior Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios que tenía un presupuesto de 10 millones de euros. Ahora ha aumentado el presupuesto relativo a la salud digital y se ha creado la de Cuidados y Humanización para que tenga entidad propia. De la primera Dirección, uno de los principales retos es la implementación de la Salud Digital para Atención Primaria y el Data Lake sanitario, un Espacio Nacional de Datos de Salud que recogerá la información procedente de los diferentes sistemas de información autonómicos, permitiendo su análisis masivo para la identificación y mejora de diagnósticos y tratamientos.

En cuanto a la Dirección General de Cuidados y Humanización, cuyo presupuesto supera el millón de euros, el principal cometido este primer año es establecer el plan de Cuidados y Humanización de la asistencia y la estrategia de Cuidados a desarrollar, además de impulsar los proyectos de Escuela de Salud, iniciativas directamente relacionadas con los pacientes.

La apuesta por la investigación es otro de los capítulos destacables del nuevo presupuesto. El Instituto de Investigación Sanitaria incrementa en un 120,2% la dotación para los gastos de funcionamiento, fundamentalmente dedicado a la contratación de personal investigador. Las transferencias de Sanidad para financiar el presupuesto del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) ascienden a 9 millones de euros, un 2,6% más con respecto a 2023. Este presupuesto sube a un total de 16,2 millones (un 19% más que el año anterior) al incluir fondos propios del IACS. Además, el presupuesto del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón asciende a 11,3 millones de euros, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior (207.000, lo que equivale a un 1,86%).

"Decepción" y "falta de transparencia"

Por su parte, el diputado socialista Iván Carpi ha calificado como “decepción” los presupuestos planteados porque “recoge lo realizado por el Gobierno socialista”. “Este presupuesto -ha dicho- sirve a duras penas para mantener la sanidad que tenemos pero no la mejora de cara al futuro. No hay previsión de contratar más médicos ni enfermeros, ni un plan de Atención Primaria que fortalezca el medio rural ni incentivos reales”. Y ha añadido: “Adolece de capacidad inversora, y no aparece consignación para el Royo Villanova, ni para el centro de salud de Calamocha, ni de Caspe, Zuera o Arcosur”.

Desde CHA, la parlamentaria Isabel Lasobras ha puesto sobre la mesa las características de la Comunidad, con altas tasas de envejecimiento y dispersión y un déficit de profesionales, y ha trasladado que la telemedicina agudiza la brecha digital entre la población mayor del medio rural. Ha pedido estudiar que se amplíe la población diana de los cribados de cáncer de mama y la atención a los pacientes de covid persistente. En este sentido, el consejero ha indicado que no se ha hablado de una unidad específica sino de “una consulta monográfica integradora de los procesos para centralizar la gestión de estos pacientes y que no tengan que peregrinar por todo el sistema sanitario”. Joaquín Moreno, diputado de Aragón-Teruel Existe, ha subrayado la demora para dotar de radioterapia al Hospital de Teruel y ha preguntado también por el programa y las partidas concretas para atajar el problema de las listas de espera. Desde el Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU), ha criticado una “falta clarísima de transparencia” en estos presupuestos: “No contienen ninguna transformación estructural, no se aclara nada respecto a gastos para Primaria, unidades de gestión, gerencias”. Y ha preguntado también por el recorte en 500.000 euros en el presupuesto para personal en Salud Pública. a la hora de analizar estos presupuestos

Tanto el diputado popular Jesús Fuertes como el de Vox, Santiago Morón, condenaron el ataque en Madrid a Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP de Cataluña y cofundador de Vox. Para Fuertes, la promesa de la radioterapia en Teruel para finales de 2023 fue un “engaño” a la sociedad turolense: “Lleva dos años de retraso gracias al partido socialista”. Además, recordó los 45 millones de euros presupuestados para aliviar las listas de espera. Morón, por su parte, calificó los presupuestos como “realistas, que apuestan por la inversión, mejoran de condiciones laborales y contribuirán a mejorar la salud de los aragoneses”. Preguntó también por si se había planteado un estudio sobre la situación de los consultorios médicos en todo Aragón y, en concreto, se interesó por la situación del de La Muela, que depende de Épila. El consejero recordó su intención de actualizar el mapa sanitario, que “no conllevará, dijo, una disminución ni en la calidad ni en la atención al territorio”. Se va a sustentar en cuatro pilares, añadió, en referencia a consensuarlo con representantes del territorio, del ámbito laboral de los profesionales, colegios profesionales y técnicos del Departamento. Recogió el guante respecto a La Muela y al centro de salud de Zuera.