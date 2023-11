‘Campeones de la alimentación’: las mejores herramientas para revisar lo que comemos

Comer sano no es una tarea sencilla, porque son muchas las tentaciones que nos encontramos a lo largo del día y que pueden repercutir en nuestra salud y la de las personas que más queremos. Por este motivo, surgió la iniciativa ‘Campeones de la Alimentación’, un proyecto de divulgación científica inclusiva, que ha llegado a su segunda edición y que está organizado por el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), a través del Grupo de Investigación de Referencia Análisis y Evaluación de la Seguridad Alimentaria, con la colaboración de Fundación Down Zaragoza, Plena inclusión Aragón, Cook & Chef Institute y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En el proyecto piloto realizado con Fundación Down Zaragoza participaron 975 personas y, de ellas, 767 lo hicieron en actividades presenciales.

El reto de ‘Campeones de la alimentación’ es "contribuir a fomentar el pensamiento crítico y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental, dotándoles de herramientas para revisar la información que reciben en un ámbito tan importante como es el de la seguridad alimentaria y la nutrición. Todos los recursos educativos generados contribuyen a la consecución de dicho objetivo", explica Susana Bayarri Fernández, profesora titular de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria y coordinadora del proyecto.

El equipo responsable de ‘Campeones de la Alimentación’. C.A.

Entre las actividades destacan la preparación de material de apoyo a familiares y educadores; el diseño de juegos sobre hábitos alimentarios saludables, prácticas higiénicas adecuadas; o la preparación de dinámicas para realizar recetas de cocina, así como talleres para fomentar la lectura de etiquetas alimentarias. "En esta nueva edición queremos multiplicar el impacto, con una amplia propuesta de recursos educativos dirigidos a entidades de todo Aragón", concluye.

Un proyecto para coles y entidades de Aragón

Para que un proyecto funcione es necesario que los contenidos se transmitan al mayor número de personas posible. Y eso es lo que han pensado los responsables del proyecto ‘Campeones de la Alimentación 2’, ya que todos los recursos educativos generados están disponibles libremente en la web del proyecto (algunos se adaptarán a lectura fácil). Además, se realizarán talleres presenciales en diferentes centros escolares de educación especial y entidades de las tres provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Información: www.alimentandolaciencia.esciencia.es/campeones-alimentacion