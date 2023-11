Al menos 100 profesores han sufrido agresiones en lo que va de curso en Aragón: "Nos sentimos indefensos y desprotegidos"

Al menos un centenar de profesores aragoneses han sufrido agresiones físicas o verbales por parte de los alumnos o sus familias en los dos meses de este curso 2023-2024. En el 73% de los casos de los casos estos ataques provienen de los propios estudiantes y en el 27% de los allegados y personas de su entorno. En el 81% de las situaciones se trata de agresiones verbales, principalmente insultos y amenazas, y el 19% tienen un carácter físico, sobre todo patadas, empujones y arañazos, aunque también se tiene constancia de actitudes violentas en las que se han utilizado tijeras y lápices.

Esta es la denuncia que ha lanzado este martes el sindicato CSIF en base a dos encuestas remitidas a los alrededor de 640 colegios e institutos existente en la Comunidad tras la vuelta a las clases en septiembre y a la que han contestado 95 equipos directivos y 131 docentes.

"No solo aumenta el número de agresiones, sino que, lo que es muy preocupante, es que cada vez están implicados niños más pequeños de primaria. Los docentes nos sentimos indefensos y desprotegidos porque no hay un protocolo claro sobre cómo actuar cuando ocurre y, en ocasiones, por parte de equipos directivos, inspectores y las propias familias existen presiones para que no se comunique ni quede registrado para no estigmatizar al alumno", ha lamentado la responsable de Educación de CSIF Zaragoza, Mónica de Cristóbal.

De estas agresiones muy pocas veces queda alguna constancia oficial y la mayoría no llegan a comunicarse a la Policía Nacional o la Guardia Civil, entre otras razones porque los menores de 14 años son inimputables. De hecho, del pasado curso solo constan 8 denuncias por este motivo ante prevención de riesgos laborales. CSIF tiene constancia de cuatro centros de Zaragoza en los que durante este curso ya ha tenido que intervenir la policía.

CSIF reclama un protocolo oficial y claro de protección ante las agresiones; apoyo físico y psicológico; protección jurídica; menos burocracia y más efectividad, además de campañas de dignificación del docente.