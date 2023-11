Ana Castillo, gerente del Salud: "Hay que ofrecer incentivos para retener y atraer profesionales"

El Servicio Aragonés de Salud tiene muchos frentes abiertos. La falta de profesionales, la elevada lista de espera quirúrgica, las demoras en Atención Primaria... ¿Cómo afronta este reto?

Con ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. Quienes me conocen saben que soy honesta y que vengo a trabajar con todas las categorías, sindicatos, pacientes. No hay otra forma de trabajar que no sea en equipo.

Faltan médicos, sobre todo en el ámbito rural. ¿Qué propone?

Es un déficit crónico, ya hemos ido mejorando algún centro. Tenemos que estudiar la situación actual y conocer también las motivaciones de los profesionales. Hay que encontrar la mejor solución para cada plaza. Tenemos que atraer y retener profesionales ofreciéndoles distintos incentivos.

¿Con qué medidas concretas?

Aumentaremos el contrato el máximo legal, que es de tres años. Además de otros incentivos, como optar a una formación continuada, acceso a la tecnología...

¿Plantean la rotación de los mir por el medio rural el último año?

Estamos estudiando esa posibilidad. Estas plazas, en ocasiones por desconocimiento, puede que no sean atractivas.

No está garantizado el relevo, se jubilan más de los que entran.

Tenemos que actualizar los datos. Y también tenemos que saber la posibilidad de ofertar más plazas mir y buscar incentivos para que vuelvan no solo los aragoneses que se fueron, sino profesionales de otras regiones.

El Servicio Aragonés de Salud, en datos



Loading...

Se firmaron dos acuerdos con los sindicatos. ¿Van a respetarlos?

Por supuesto. Vamos a respetar todos los acuerdos sindicales.

Incluyen implantar progresivamente la jornada de 35 horas.

Trabajamos 24 horas los 365 días. Los sindicatos son conscientes de la dificultad y, por supuesto, tendremos que aumentar el número de personal porque hay que mantener la calidad de la asistencia.

El horizonte era el año 2026.

Nosotros vamos a respetarlo y vamos a agilizarlo, contando con los profesionales y con los sindicatos. Se tiene que ir instaurando de forma progresiva.

La demora para una cita en el centro de salud llegan a superar las dos semanas. ¿Cree que esto es aceptable?

No es aceptable, no es razonable y además no está dando una solución a los pacientes. Vamos a estudiar qué centros tienen más demoras y de forma mantenida para solucionar el problema.

¿Cómo calificaría la situación de la Atención Primaria?

Debe mejorar. Los profesionales están cansados, los pacientes sienten que no tienen un acceso con la rapidez que demandan. Hay que estudiar el mapa sanitario, que es de 1985. La población ahora es completamente diferente a hace 38 años. Con los datos actuales veremos cuál es la mejor solución para los problemas.

Preocupan las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas.

Preocupan a la población, a nosotros como Servicio Aragonés de Salud y a los profesionales. Debemos conocer la situación actual porque vamos a comenzar con unas medidas a corto plazo pero lo importante es hacer un plan a largo plazo, no podemos funcionar con parches. Hay que hacer un estudio del suelo quirúrgico, tener en cuenta a hospitales como el Militar o la MAZ. También la colaboración público-privada nos ayudará a conseguirlo.

¿En qué fase está la auditoría?

Estamos en la primera fase de planificación. La van a llevar a cabo inspectores médicos.

¿Se va a mejorar la seguridad para evitar las agresiones?

Nos preocupa el sentimiento de inseguridad que tienen los profesionales y vamos a estudiar la forma de protegerlos en cada centro. En Aragón fuimos pioneros en reconocer al personal sanitario como autoridad pública. Vamos a proponer al Consejo Interterritorial que sea una medida nacional.

¿Van a impulsar otras medidas a nivel laboral?

Hemos comenzado a pagar la carrera profesional que llevaba tiempo paralizada. También nos planteamos solicitar a nivel nacional la paga extraordinaria completa que se perdió hace años.

¿Cuándo podría funcionar el nuevo hospital de Teruel?

En Teruel, la obra podría acabar a finales de junio de 2024. Luego hay que subsanar incidencias. A la vez licitaremos el vial de acceso, con un plazo de 18 meses. Más el equipamiento. Nuestra voluntad política es finales de 2025.

¿Y el de Alcañiz?

Va más adelantado. La finalización de la obra podría ser diciembre de 2023. Ya está licitado el vial. Nos marcamos como fecha antes del verano de 2025.

¿Qué solución podría evitar la saturación en las Urgencias?

Se produce, sobre todo, en periodos concretos. Si hay saturación en el Servet hay que contar con el resto de hospitales para derivar a los pacientes donde puedan ser atendidos con mayor rapidez.

Los médicos de Familia detectan que un tercio de las consultas son problemas de salud mental.

En el estudio que hagamos de la Atención Primaria se tienen que cuantificar los tipos de asistencia.

"Las demoras no son aceptables y no se está dando una solución a los pacientes, que sienten que no tienen un acceso con la rapidez que demandan"

"Queremos que la población aporte propuestas para el Royo Villanova. Tenemos que empezar a redactar el plan funcional"

¿Se va a modificar el convenio suscrito con la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ)?

Hemos tenido reuniones, porque la propuesta está sobre la mesa para mejorar el convenio y utilizar sus infraestructuras, incluso con nuestros propios profesionales.

¿Podrían operar los cirujanos del sistema público allí?

Se está estudiando esa posibilidad para modificar el convenio y que así sea posible.

¿Qué intervenciones?

Serían todas aquellas especialidades que pudiese asumir la MAZ. En estos momentos, sobre todo, es Traumatología y Neurocirugía.

También se derivan Urgencias, ingresos o pacientes a intensivos o Rehabilitación del Sector I.

Todo eso no solo se va a mantener, sino que se va a potenciar.

¿Y qué se va a introducir?

En estos momentos, con todas las especialidades que tiene la MAZ, que son punteras en Aragón, vamos a potenciar la derivación de todos los pacientes del Sector I, porque muchos desconocen que existe la posibilidad de que reciban una atención, al ser conjunta entre los dos hospitales, más ágil.

Ahora que habla del Sector I, hay dudas sobre el futuro del Hospital Royo Villanova. ¿Cómo está la tramitación para su mejora?

Entiendo que haya dudas. Es que no hay un plan funcional redactado, y tenemos las mismas dudas nosotros. Tenemos que empezar a redactar ese plan y además vamos a involucrar a la población para que también aporte sus propuestas, además de tener en cuenta a todos los profesionales y a todos los actores.

¿Cómo va a ser la participación?

A través de los Consejos de Salud.

La estimación de las líneas generales del proyecto se llegó a valorar en 100 millones de euros.

Pero no había plan redactado. Si no hay plan redactado, poco podemos saber del presupuesto.

¿Intervención puso reparos?

Sí, dos. El primero no lo solucionaron y entonces hubo un segundo. Y eso se quedó paralizado.

¿Y ya han empezado a trabajar en este plan funcional?

Van a empezar a trabajar desde el Departamento de Sanidad, pero para ello quieren contar también con la opinión de los pacientes. Ya hubo una primera toma de contacto de la Comisión de Participación del Consejo de Salud de Aragón la semana pasada.