Los docentes aragoneses exigen que los interinos se continúen contratando el 1 de septiembre

Aunque parece que queda lejos el inicio del curso 2024-2025, decisiones que se tomen ahora marcarán la próxima vuelta a las aulas. CSIF, CC. OO. y UGT exigen que los docentes interinos se continúen contratando el 1 de septiembre como en los últimos años, incluido el personal interino de enseñanzas de régimen especial (correspondientes a idiomas, artes plásticas y música), al cual no se nombra hasta el 7 u 8 de septiembre.

La alarma se ha encendido tras el cambio introducido por la DGA en la ley de presupuestos del año que viene, que las centrales conocieron en la Mesa General de Función Pública celebrada el pasado jueves. La norma para este 2023 recogía expresamente el día de incorporación a los colegios de los interinos, que suponen el 30% de la plantilla. Ahora, en su articulado se fija que la fecha de contratación se determinará por resolución de la Dirección General de Personal.

"Una cuestión de flexibilidad"

Fuentes del departamento de Educación han explicado que la nueva fórmula responde a "una cuestión de flexibilidad". De hecho, han recordado que los sindicatos siempre han pedido que las enseñanzas de régimen especial empiecen el mismo día y hasta ahora la ley determinaba que se incorporaban una semana después.

"Al ponerlo ahora por resolución del Dirección General de Personal, se permite mayor flexibilidad para posteriormente en mesa sectorial negociar la fecha de incorporación para los diferentes cuerpos docentes", han afirmado.

La responsable de Educación de CSIF, Mónica de Cristóbal, ha reclamado por escrito que se cumpla el acuerdo alcanzado en la Mesa General del 2 de noviembre del año pasado que recogía la extensión del nombramiento del personal interino docente de las enseñanzas de régimen especial al 1 de septiembre como en el resto de cuerpos. Una equiparación que este inicio de curso 2023-2024 no se produjo. "La afección es grave, porque los funcionarios de carrera tienen que asumir el trabajo que no se hace y en el caso de las escuelas oficiales de idiomas se mantienen los exámenes de septiembre", explicó de Cristóbal.

De Cristóbal añadió que en caso de que los nombramientos tengan lugar en una fecha diferente al 1 de septiembre, se produciría por parte de la Administración "una dejación de funciones", ya que hay responsabilidades a principio de curso que "no pueden ser asumidas ni desarrolladas por el personal que no haya sido designado".

"Hay responsabilidades de principio de curso que no pueden ser asumidas ni desarrolladas por el personal que no haya sido nombrado"

Para el secretario general de la Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras, Guillermo Herráiz, el cambio introducido es la antesala de "la temporada de recortes" en Educación que refleja la intención de sus responsables de retrasar las contrataciones de los interinos. De ser así, denunció que vendría a aumentar la "precariedad" y "empeorar" las condiciones laborales del profesorado. Para Comisiones, demorar la incorporación a las aulas de este colectivo dificultaría "la organización, planificación y preparación" del comienzo escolar y reduciría también "la calidad de la enseñanza".

En esta misma línea, la responsable de Educación en UGT, Medea Gracia, criticó que perjudicaría "de una forma grave" a la planificación del curso al no estar la plantilla al completo en los centros desde el primer momento.