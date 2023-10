Un total de 1.318 aspirantes a entrar a la Guardia Civil afrontan las pruebas en Calatayud

El acuartelamiento Barón de Warsage de Calatayud, sede de la Academia de Logística del Ejército de Tierra, acoge entre este sábado y el domingo a un total de 1.318 aspirantes de las pruebas selectivas para el ingreso en los centros de formación para la incorporación a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. En concreto son 944 hombres y 374 mujeres llegados de las tres provincias aragonesas y de las cuatro catalanas que han tenido que afrontar una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, psicotécnicos y gramática. La oferta de empleo este año en la benemérita asciende a 2.520 plazas con casi 27.000 candidatos en toda España, de los que 966 son nacidos en Aragón.

Este sábado han concurrido a la fase de oposición 674 personas y este domingo están citadas otras 644. En el descanso del primer tramo de controles, Marcos, de 24 años, vecino de Cambrils e hijo de un integrante del cuerpo, reconocía que "gramática y ortografía, bien; inglés, normal, pero en conocimientos han ido a pillar". Para él es el tercer año que concurre y una vez acceda, tiene por objetivo entrar en el GRS (Grupos de Reserva y Seguridad), bien por vía de oposición o a través de las prácticas. En el receso, muchos aprovechaban para tomar un aperitivo y recuperar fuerzas.

Cuatro pruebas

Para Jesús, de 20 años y llegado desde Teruel, la entrada en el instituto armado le viene "de familia", al haberse criado en un cuartel. "Me gusta especialmente tráfico", reconocía, indicando que le ha llevado tres meses de preparación "muy duros, pero que merecerán la pena". En el caso de Andrea, de 31 años y natural de Jaca, esta es su oportunidad "para hacer lo que de verdad quería". "Estudié magisterio de Infantil, pero con el covid me quedé sin trabajo y vi que tenía que hacer lo que realmente me gustaba", apuntaba. En su caso, acudió el viernes a la ciudad bilbilitana, haciendo noche en un hotel.

También frente al edificio donde se agrupan las aulas de exámenes, los hermanos Raquel y Adrián Aguilera compartían impresiones. Ella, de 19 años, destacaba el pasado en el cuerpo, con el padre y el abuelo, y apuntaba que su especialidad es el servicio cinológico de la Guardia Civil, encargada de aquellas unidades dotadas de perros, así como de la gestión y apoyo al ganado y otros animales que trabajan con los agentes.

La fase de oposición, según recuerdan desde el cuerpo, se divide en cuatro pruebas: conocimientos, físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido un total de 19 sedes ubicadas en trece Comunidades Autónomas: Alicante, Baeza, Cádiz, Calatayud, Gijón, Granada, Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Mérida, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia y Vigo.

Requisitos para las oposiciones a la Guardia Civil

Con anterioridad, en la primera fase, la de concurso, se han evaluado los méritos que cada aspirante suma a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas. Entre otros: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Quienes saquen la puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos que se celebra este fin de semana serán convocados para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad –novedad este año-, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los candidatos que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Finalmente, quienes culminen todo el proceso de concurso-oposición entrarán en la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico.