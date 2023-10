Firmado el acuerdo institucional para la nueva Romareda: “Este proyecto es imparable”

El balón ha echado a rodar. Después de cuatro proyectos fallidos, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza han rubricado este viernes un protocolo de colaboración por el que aportarán en los próximos cuatro años 120 millones al capital social de la sociedad que construirá y explotará la nueva Romareda. Con esta garantía financiera, las tres instituciones impulsan un proyecto que nace con un objetivo inmediato: ser una de las sedes del Mundial 2030. “Es un proyecto imparable”, ha dicho el presidente, Jorge Azcón.

Un acto que se ha desarrollado en la Casa Consistorial y en el que se han vuelto a ver las recreaciones del anteproyecto de estadio diseñado por el arquitecto vasco César Azcárate, las instituciones han estampado su firma en el acuerdo, que lleva la rúbrica, además de Azcón y la alcaldesa, Natalia Chueca, del presidente del club, Jorge Mas, que hoy no estaba presente. En su representación, ha acudido a la puesta de largo de la operación el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí.

La alcaldesa ha detallado las cifras de la operación. Los 120 millones de euros de aportación al capital social se repartirán a partes iguales entre las tres instituciones, a razón de 40 millones de euros cada una. Las tres instituciones, eso sí, adelantarán 50 millones de euros para la constitución de la sociedad antes de que acabe el año.

El presidente Azcón habla con Natalia Chueca. Al lado, Raúl Sanllehí. Oliver Duch

El Ayuntamiento pondrá para la constitución de la sociedad el suelo, valorado en 24,5 millones, además de 15,5 repartidos en cuatro anualidades. Por su parte, el Gobierno de Aragón desembolsará de inicio 20 millones y dejará el resto repartidos en cuatro años, a razón de 5 por ejercicio. Por su parte, el Real Zaragoza se suma a la operación con 6 millones, parte de los cuales son el coste del proyecto, y deja los 34 restantes para los años siguientes.

La operación está pensada para tener listo el proyecto en el primer semestre de 2024. Este será un momento clave para conocer el coste final de las obras. No obstante, las tres instituciones siguen trabajando con los presupuestos iniciales, que estiman en 140 millones de euros la construcción de la infraestructura. El inicio de las obras, con las demoliciones del edificio de El Cubo y el gol sur, está previsto para el verano de 2024, después del concierto de Bunbury del 6 de julio.

La segunda clave todavía pendiente es el plan financiero, dado que al margen del coste final de las obras, todavía queda está en el aire si habrá nuevos socios que hagan aportaciones al capital social, como por ejemplo Ibercaja. El presidente Azcón, en cualquier caso, ha considerado que la previsión de la nueva sociedad es que la aportación económica sea menor al 50%.

Pero más allá de los números concretos, las tres instituciones indicaron que lo más importante es que hay "un compromiso financiero inquebrantable" para construir el nuevo estadio y lograr que Zaragoza sea sede del Mundial 2030. "La FIFA no está observando", ha dicho Azcón.

La alcaldesa Chueca ha expresado que se siente "feliz" ante lo que ha considerado "un paso firme" para ser la sede del Mundial 2030. "Es un día histórico", ha dicho la regidora, que ha subrayado el hecho de que la ciudad por primera vez "no está sola" en un proyecto de campo de fútbol.

En este sentido, ha destacado el papel que va a jugar el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. "Es un proyecto para toda la comunidad autónoma", ha dicho Chueca, que ha considerado que con el protocolo de colaboración se dan "garantías" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la ciudad sea una de las sedes mundialistas.

Raúl Sanllehí ha afirmado que es "un paso fundamental y definitivo" para "el gran sueño" del club y la afición. "Es una necesidad absoluta. No solo para los aficionados, sino que también es importante para la competitividad del club. Nuestros rivales tienen estadios más explotables que el nuestro", ha dicho.

Para Jorge Azcón, la operación no es "improvisada", sino que es el fruto de "meses" de trabajo. El exalcalde ha recordado la figura de Ramón Sáinz de Varanda, que reformó La Romareda para el Mundial de 1982, y ha hecho un llamamiento "a ampliar los consensos" con la incorporación de nuevos socios. "Es un proyecto con vocación de crecer. Cuanta más gente esté dispuesta a ayudar, más lejos podremos llegar", ha afirmado.

Tras el portazo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), gobernada por el PSOE, a sumarse a la operación, ha lanzado un aviso. "Si alguien no quiere trabajar o hacer aportaciones económicas, al menos que no estorbe", ha advertido. "Bastantes problemas ha habido ya para que alguien ponga palos en la rueda", ha declarado. "Esto no es un sueño, es una realidad", ha proclamado.