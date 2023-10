A la búsqueda de técnicas para impulsar el oro verde en Aragón

El cultivo del pistacho en Aragón está ganando terreno. Su resistencia a condiciones climáticas, la baja mano de obra e incluso su salida comercial se han convertido en un atractivo para los agricultores aragoneses que comienzan a hacer hueco en sus parcelas a este fruto seco. Ocupa ya 1.817 hectáreas, aunque la mayoría de ellas todavía no han entrado en producción porque el avance de este leñoso, aunque firme, comenzó hace no mucho tiempo y los primeros frutos no comienzan a dejarse ver hasta que han transcurrido seis años desde su plantación.

Además, y dado que es un cultivo relativamente ‘nuevo’, no solo en la Comunidad, sino también en el conjunto del país, es poca la investigación realizada sobre este tipo de explotaciones y la información técnica adaptada a las condiciones agronómicas de cada zona.

Ahí es donde quieren incidir los impulsores de Pistazero, un proyecto que nace con el objetivo de mejorar los conocimiento existentes sobre este cultivo en Aragón. "En los últimos años se está produciendo una clara tendencia de mejora del cultivo, pero todavía el grado de innovación tecnológica es baja en comparación con otro leñosos", destaca Jaime Valero, responsable de la consultora agrícola Agrocultívate y socio de este proyecto, financiado con fondos Feader a través del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de la Comunidad.

Las investigaciones se realizarán en dos campos de ensayos situados en Andorra y Alcañiz, ambos en la provincia de Teruel, y una tercera finca experimental situada en Zuera (Zaragoza), que servirán además como campo de demostración para los productores aragoneses.

El objetivo de Pistazero es aplicar una técnica que ya se utiliza en el almendro y que surgió de la apuesta innovadora de El vivero de Abel

Una de las líneas de actuación comenzará con el sistema de poda. El objetivo es adelantar la entrada en producción de las plantaciones. "Actualmente se realiza una poda tradicional y similiar a las de los frutales de hueso y eso hace que el pistacho empiece a ser productivo a partir del sexto año", explica Valero, quien detalla que el objetivo de Pistazero es aplicar una técnica que ya se utiliza en el almendro y que surgió de la apuesta innovadora de una empresa de la Comunidad –El vivero de Abel– que incluso le ha dado nombre a la práctica, conocida como Poda aragonesa 4.0.

Lo que se pretende es reducir la entrada en producción del pistacho en hasta dos años. "Es decir, adelantar su rentabilidad para el agricultor", detalla el responsable de Agrocultívate. Para ello se realizará una poda poco intrusiva, que consiste en dejar más ramas y conseguir de cada una de ellas más ramaficaciones, lo que se traduce en más yemas de flor que luego serán frutos", explica Valero.

Calles con cubierta vegetal

El proyecto analizará qué bondades aporta al cultivo la creación de cubiertas vegetales entre calles de las parcelas de cultivo. Una práctica agraria que permite mejorar la estructura del suelo, reduce la erosión, aumenta la retención de agua y también se mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Estamos acostumbrados al laboreo y cuesta cambiar la técnica de manejo. Hay zonas en las que es más complicado, como son los secanos áridos, pero buscamos adaptarnos y aprender a hacerlo en esas condiciones", apunta el responsable de Agrocultívate, que recuerda que además de beneficios agronómicos "no hay que olvidar que es una de las grandes líneas de ayuda de la PAC en los ecoregímenes".

Hay una tercera línea estratégica de este grupo de cooperación, en el que son socios la Cooperativa Gallicum, Agrocultívate, la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC, Apistar (Asociación de Pistacheros de Aragón) y Pistachos Andoval. Se trata de la utilización de la avanzada tecnología. De hecho, Pistazero utilizará técnicas de precisión para obtener datos fiables y exactos de las parcelas de ensayo. Por ello, señalan sus impulsores, se han monitorizado los ensayos con el objetivo de optimizar las aportaciones de agua y fertilizantes en el cultivo.