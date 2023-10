Los 86 auxiliares de educación especial se incorporarán a los centros de Aragón lo largo de la próxima semana

El Departamento de Educación prevé que a lo largo de la próxima semana se incorporen a los centros educativos los 86 auxiliares de educación especial prometidos tras la modificación de crédito, de 927.000 euros, que se autorizó la semana pasada. Estos progresos no lograron frenar las movilizaciones que se llevan produciendo los últimos martes en las puertas de algunos colegios. Este martes se repitieron, puesto que los afectados consideran que estas vacantes "no son suficientes".

"Aunque creemos que es un avance, seguimos denunciando que se está dejando a muchos niños sin el auxiliar que les corresponde para su adecuada integración", criticó Marta Rapún, de la Federación de Enseñanza de CC. OO. en Huesca. Lo hizo en el patio del colegio oscense Violada de Monegros, donde alumnos y padres se concentraron para denunciar esta situación. ‘Sin personal, sin medios. Con la educación no se juega’ o ‘Todos tenemos derecho a una educación digna. Auxiliares de educación especial ¡ya!’ eran algunos de los lemas que se podían leer en sus pancartas.

En este centro rural agrupado (CRA), apuntaron desde la Asociación provincial para la defensa de los derechos Acnee en Huesca, hacen falta dos auxiliares, uno en Tardienta y otro en el Temple, y solo se ha asignado uno. Una situación similar se produce en los colegios de Monegros Norte, Arcoiris o San Juan de la Peña. "Son algunos de los ejemplos que consideramos que están en una situación de mayor vulnerabilidad y se está haciendo insostenible", aseguraron. Y confiaron en que se haga otro nuevo llamamiento "a la mayor brevedad posible".

También se volvieron a concentrar ayer en el colegio Gaspar Remiro, de Épila. "Vamos a estar al pie del cañón y no vamos a parar hasta que esta situación se solucione en todo Aragón", reivindicó Marisol Sobreviela, abuela de una estudiante con necesidad de apoyo continuo e integrante de la asociación de vecinos de la localidad, que respalda estas convocatorias de reivindicación. En este centro, "con 12 niños atendidos", a la actual auxiliar, que tiene 27 horas y media de jornada, se sumará otra con 35 horas; sin embargo, según relató Sobreviela, "todavía falta por cubrir una plaza de fisioterapeuta".

En otros colegios, como el Virgen de la Peana de Ateca, están pendientes de que se cubra la plaza de auxiliar, tramitación que está en curso. "La niña mientras no haya auxiliar no puede ir al colegio, porque necesita que le acompañen y los profesores no pueden hacer esas funciones", remarcó Irina A.

La modificación de crédito permite contratar a 104 auxiliares. Hasta 86 se incorporarán en solo unos días a los centros, mientras que los 18 restantes, según se apuntó en aquel momento, "ayudarán a cubrir las necesidades sobrevenidas". Todos ellos se sumarán a los 322 que ya están prestando servicio desde el inicio de curso. Esta situación, han recalcado en varias ocasiones, se debe a la "ineficiente gestión" heredada.