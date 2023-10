Carmen Hernández: "La mentalidad en la Edad Media era más igualitaria"

La periodista Carmen Hernández (Logroño, 1956) comenzó como un reto el libro 'Sorianas en la Historia', que presentó recientemente en el Centro Soriano de la capital aragonesa. De ellas destaca que ninguna se consideraba importante ni pensaba que estaba haciendo algo relevante, pese a que fueron grandes figuras en su época. Subraya que es periodista, no historiadora. Como reportera de RNE, donde empezó a trabajar en Zaragoza, ha sido corresponsal en Moscú y en Jerusalén, ambas capitales en el ojo del huracán informativo en estos momentos.

¿Qué hace una periodista riojana escribiendo un libro sobre mujeres sorianas en la historia y presentándolo en Zaragoza?

Aunque soy de Logroño, tengo familia en Soria. ¡El autor de las letras de las canciones sanjuaneras es mi tío Jesús Hernández de la Sierra! Empecé la carrera profesional en RNE en Zaragoza, donde guardo grandes amigos.

¿Cómo se le ocurrió escribir este libro?

Soy periodista jubilada, tengo un programa en Onda Cero en Soria y empezamos a hacer personajes de la historia soriana. Mi compañero me lanzó el reto de que no saldrían muchas mujeres...

¡Y le salieron las 33 que incluye en el libro!

Y hay más, han salido 12 o 13 más.

¿Hay alguna que le haya marcado al conocer su vida?

Varias. Sancha Gómez de Ynestrillas es un personaje del siglo XII fantástico. Gobernó la mitad de la provincia de Soria unos 25 años, porque su marido estaba en la guerra y lo mataron. Era la madre de San Martín de Finojosa.

¿Destaca alguna de ellas por ser la más valiente?

Todas han sido muy valientes porque las mujeres nunca lo han tenido fácil. Cipriana Aza era cantinera del Ejército en la Guerra del Rif y estuvo tres años presa con Abd el Krim.

¿Y sobrevivió?

Sí. ¡Y le cantaba las 40 a Abd el Krim todos los días por haber empezado la guerra! (Risas)

La mayoría serían adelantadas a su tiempo…

Algunas sí, y otras son representación genuina de su época, como las monjas y las místicas de los siglos XVI y XVII. Como adelantadas a su tiempo destacan las científicas y las profesoras de los años 20 o 30.

¿Por qué le han salido tantas mujeres destacadas en Soria?

Salvo en la Edad Media, a la mayoría les pasaba como ahora: que son de Soria pero se marchan.

¿Alguna de ellas a Aragón?

Sí. Ángela García de la Puerta, por ejemplo, fue la primera licenciada en Ciencias Químicas y Físicas de la Universidad de Zaragoza, y la primera catedrática de instituto.

¿Qué ha aprendido de todas ellas?

Que la mayoría no sabían que eran importantes. No pensaban que estuvieran haciendo nada relevante ni fuera de lo normal. Tiraron para adelante y no veían en eso mucho mérito. Lo vemos más nosotras. Veían normal que hubiera mujeres triunfando.

¿Ha habido un retroceso?

No lo dudes, en la Edad Media sobre todo, salvando todos los condicionantes que la Iglesia imponía, había una mentalidad más igualitaria. El marido se iba a la guerra y ellas se quedaban gobernando y mandando.

Ha sido corresponsal de RNE en Moscú. ¿Cómo ve la guerra entre Rusia y Ucrania?

Ucrania me encanta, estuve destinada en la Revolución Naranja. Putin se ha ido convirtiendo en un dictador. No pinta nadie nada más que él. Creo que solo su desaparición puede poner fin a esta escalada, si no va a destruir el país.

También trabajó en Jerusalén. ¿Qué consecuencias tendrá el ataque de Hamás a Israel?

Terroríficas. Los israelíes sólo están esperando a sacar de allí a todos los rehenes posibles por medio de intercambio de prisioneros. Después, arrasarán Gaza y probablemente todos los territorios ocupados. No quiero ni pensarlo.