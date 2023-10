Los zaragozanos arropan a la Guardia Civil en la celebración de su patrona en la plaza del Pilar

La Guardia Civil ha vuelto a honrar a su patrona, la Virgen del Pilar, con una parada militar y un desfile frente a la basílica presenciados por decenas de zaragozanos, autoridades y familiares de guardias civiles que hoy han sido reconocidos por sus actos de servicio. El general jefe de la 8ª Zona de Aragón, Francisco Javier Almiñana, los ha felicitado y ha mostrado su gratitud por su "trabajo, perseverancia, colaboración y profesionalidad".

Entre los galardonados por su compromiso profesional figura el puesto de la Guardia Civil de Ayerbe y un guardia civil especialista en inspección de transportes del sector de Tráfico de Aragón. También dos nonagenarios, los subtenientes Jesus Aparicio García, de 99 años, y Pascual Palomar Palomar, de 94, que hicieron parte de su carrera en Aragón y residen en Ateca y Cariñena, respectivamente.

El general, en el capítulo de las cifras, ha indicado que "lo que no ocurre no tiene estadística y a veces no ocurre merced a los sufridos servicios preventivos que desempeña" la Guardia Civil. En este sentido, ha expuesto que hasta finales de agosto, la tasa de criminalidad en Aragón era de 23,20 delitos por cada mil habitantes, lo que sitúa a la comunidad en 13,7 puntos por debajo de la media nacional.

Almiñana ha dirigido este año su discurso al "mando de unidad", especialmente a los comandantes de puesto, por la importancia de su tarea para conseguir los objetivos del instituto armado, "que no son otros que proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".

"Actuáis como correa de transmisión en un doble sentido, hacia vuestros superiores, poniendo de manifiesto las necesidades y problemas que atañen a la unidad, y hacia vuestros subordinados transmitiéndoles las instrucciones y órdenes relativas al servicio", ha dicho. Pero lo más difícil, ha añadido, es que deben ser un "ejemplo diario", para ellos.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado su discurso en el acto de la celebración de la patrona para sacar a colación una posible amnistía a los independentistas para decir que “quien pretende destruir España no va a conseguir sus objetivos”. “Todos sabemos que quieren imponer amnistía a cambio de investidura, aunque eso exija un grave atentado contra la Constitución”, ha manifestado y ha añadido que la sociedad española “no puede asumir que además de indultos que los delitos no existan”

Azcón ha relacionado esa posibilidad con la historia, trayectoria y “lealtad inquebrantable” de la Guardia Civil para preguntarse de qué habrán servido los valores que impregnan el trabajo diario de la institución militar si llegara a concederse. “La defensa de la democracia no tiene matices”, ha señalado antes de citar también una arenga del general Palafox a los zaragozanos en 1808 a los que convocó para defender la “legalidad, la seguridad y la justicia”.

El presidente del Gobierno de Aragón ha agradecido públicamente al instituto armado su trabajo y sus “incontables actuaciones” que lleva a diario para que los españoles vivan en un lugar seguro. “Por recóndito que sea el lugar siempre hay un guardia civil dispuesto a prestar leal servicio”, ha dicho. También ha mostrado su “recuerdo y agradecimiento eterno” a todas las víctimas de los atentados de ETA en Zaragoza. “Su sacrificio no fue en vano”, ha subrayado.