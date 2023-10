Falta de auxiliares de educación especial: "Sin estos profesionales hay niños que no pueden estar en clase"

Las familias del colegio Sainz de Varanda, en la capital aragonesa, se han concentrado este martes para reclamar la incorporación de más auxiliares de educación especial. Desde este centro se habían solicitado tres de estos profesionales en primavera, pero, un mes después del comienzo de las clases, solo cuentan con uno, lo que provoca que tengan que hacer verdaderos malabares para poder atender a todos los niños que lo necesitan. "Hay alumnos para los que es completamente imprescindible, porque sin estos profesionales no pueden estar en el aula", recalcaron desde el ampa.

Un caso es el de la hija de Javier, de solo tres años. La niña sufre un síndrome genético, conocido como Pitt Hopkins. "Es una enfermedad rara que le provoca una pluridiscapacidad a nivel de desarrollo motor y cognitivo", detalla Javier, quien recuerda que es en el informe psicopedagógico, elaborado por el propio Departamento de Educación, donde se detalla que la niña necesita un auxiliar de educación especial durante toda la jornada. Y no es la única. "Así que o no la llevo al colegio o el resto de alumnos están desatendidos", recalca.

De momento, destaca la implicación de los profesionales del centro, que están organizándose como pueden para atender a todos los niños que tienen estas necesidades. "Como ya preveíamos problemas, desde mayo estamos comunicando, vía registro, a Educación y los servicios provinciales cuál es la situación", ha apostillado. Además, el centro, cuenta con un problema añadido, según especificaron desde el ampa, puesto que tiene dos edificios, uno de infantil y otro de primaria, y dos de los menores con mayores necesidades de apoyo están uno en cada uno, lo que dificulta, con solo un auxiliar, todavía más la situación.

A ellos se unen otros menores que "solo los necesitan apoyos en momentos más puntuales", han explicado desde el ampa, por lo que la situación es "insostenible". "Están llevando ca cabo un sobreesfuerzo de organización, puesto que algún personal de conserjería o de Pedagogía Terapéutica están echando una mano", han recalcado las familias, que han recordado que es un problema que se repite año tras año, por lo que, además de solucionar la situación actual, han reclamado que se activen los mecanismos necesarios para evitar que esto vuelva a suceden dentro de 11 meses.

Como ellos también se han movilizado a primera hora de la mañana en los colegios oscenses Pedro J. Rubio, Juan XXII, Sancho Ramírez y los CRA Monte Aragón, Alta Ribagorza, Violada Monegros y El Trébol. En el Monegros Norte la concentración se llevará a cabo a las 14.00, cuando los niños salgan de clase.

Desde CGT han alertado de que los equipos directivos de estos centros se encuentran "desbordados", puesto que están teniendo que destinar personal docente "a tareas de cuidados que no les corresponden, eliminando o reduciendo la atención a otro alumnado con necesidades de apoyo educativo, y empleando horas de gestión de los propios equipos." Por su parte, desde CC. OO. han reiterado que se trata de un tema de "máxima urgencia" ya que cada día que pasa sin que se convoquen las plazas, es un día más sin auxiliar que les corresponde. "El personal de los centros no puede trabajar en condiciones debido a este recorte, y el alumnado no puede ser atendido de forma adecuada", han apuntado.

Tras verse reducidas en más de 1.000 las horas semanales otorgadas a los centros, desde Educación insistieron la semana pasada que se trata de "un problema de previsión presupuestaria del anterior Gobierno, que sobregastó de enero a junio, lo que ha condicionado la contratación posterior". Aseguraron que de los 480 auxiliares que había a final de curso, con el dinero presupuestado para inicio de curso solo se podía contratar algo más de 300 y recordaron que el primer llamamiento se hizo muy tarde, el 9 de agosto. En estos momentos se está a la espera de una ampliación de crédito por valor de 927.000 euros para poder contratar a 86 auxiliares más.