Campaña para fomentar la donación de médula ósea: "Es el mayor voluntariado que existe"

"Es un gesto muy sencillo, pero que salva vidas". Este ha sido el mensaje que más se ha escuchado este martes en el campus de San Francisco, hasta donde ha llegado la campaña 'Match Tour', que anima a donar médula ósea a personas de 18 a 40 años. Se trata de una iniciativa conjunta de la Organización Nacional de Trasplantes, la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y todas las regiones. En la Comunidad, cuenta con el apoyo de la Coordinación de Trasplantes de Aragón, del Banco de Sangre y Tejidos, de la Universidad de Zaragoza y de la Asociación de Pacientes Dona Médula Aragón.

En Aragón hay cerca de 8.000 personas inscritas en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo). Este año, hasta el 1 de septiembre, se han sumado 94 donantes de progenitores hematopoyéticos y se han donado 17 unidades de sangre de cordón umbilical en las distintas maternidades. Se han realizado 29 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos: 11 en el Clínico y 18, en el Servet. En este último centro, además, se han llevado a cabo tres trasplantes haploidénticos (que permiten el uso de células madre de donantes compatibles en un haplotipo HLA o compatibles en un 50%) y nueve trasplantes alogénicos emparentados.

Campaña para animar a los jóvenes a donar médula, en el campus San Francisco. Guillermo Mestre

La Coordinadora Autonómica de Trasplantes, Raquel Montoiro, ha explicado que la meta que persiguen, a nivel nacional, es llegar a los 500.000 donantes. La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos en Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, ha animado a la gente a donar sangre y, simultáneamente, a que se pueda tipificar la médula, "que es donar vida". "Los jóvenes necesitan concienciarse, tienen que entrar en el ciclo de la vida de la donación. Es el mayor voluntariado que existe".

De la misma opinión se ha mostrado Juanjo Clavería, tesorero de la Asociación Dona Médula Aragón, quien ha apelado a la "solidaridad". "Cuanta más gente esté inscrita en el registro, mejor. Hace falta más promoción, más iniciativas, más dinero para que lleguen estas campañas a los jóvenes, que siguen desconociendo qué es la médula ósea".

El director del área de Deportes y de Promoción de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Alberto Sánchez, ha indicado que es una forma de "contribuir a que personas más jóvenes conozcan la donación y tengan herramientas para poder decidir. Estamos en la semana de la Universidad Saludable", de manera que se van a habilitar distintos puntos para favorecer la donación de sangre, como la colecta masiva realizada este martes en la Facultad de ciencias.

Para Vanessa Valero, dinamizadora del tour, la campaña tiene como objetivo "recorrer toda España intentando concienciar a la gente joven de que hacen falta muchos más donantes de médula ósea". En este sentido, ha recordado que la posibilidad de ser compatible es de "una entre 3.500 personas", de ahí, ha dicho, "la urgencia" por aumentar el registro.

Donación de sangre en la Facultad de Ciencias, este martes. Guillermo Mestre

"No me supone ningún esfuerzo"

Los jóvenes han acudido este martes a donar sangre a la Facultad de Ciencias, donde se han habilitado varias camillas de recogida, con profesionales sanitarios. Este martes, además, coincide con la campaña para animar a la donación de médula ósea.

Cuatro compañeros de trabajo, animados por uno de ellos, que lleva años donando sangre y está inscrito también como donante de médula, han acudido a la cita: "No me supone ningún esfuerzo, acudo a donar sangre 3 o 4 veces al año. Y si me llaman para donar médula, ahí estaré". Todos coinciden en que la donación de sangre "es un acto muy sencillo que contribuye a salvar vidas".

Otra trabajadora ha donado también sangre y ha trasladado su intención de informarse para inscribirse en el registro de donación de médula.