Nuevo curso de la Universidad de la Experiencia con récord de alumnos: "Es una forma de luchar contra la soledad"

La Universidad de la Experiencia del campus público aragonés echa a andar este lunes con 2.700 alumnos, un nuevo récord, un equipo de 300 profesores y 19 sedes distribuidas por toda la geografía aragonesa, además de una 'online'. Su éxito es tal que hay lista de espera, como si de un grado universitario con tirón se tratara, aunque en este caso los veteranos alumnos son jubilados o mayores de 55 años y pueden permanecer en ella diez cursos. La sede de Zaragoza cuenta con 1.300 alumnos, 210 de nuevo acceso para las que se recibieron 600 preinscripciones.

"Lo que más me duele como director es tener que decir a 400 personas que no pueden entrar. En otras poblaciones no tenemos este problema, porque normalmente en los espacios se puede dar cabida a todos los interesados", señala el director de la Universidad de la Experiencia, Ángel Luis Monge. Esta formación para veteranos ha alcanzado su techo en cuanto a emplazamientos con aulas en 19 localidades.

En octubre de 2022 se abrieron las tres últimas, las de Borja, Tarazona y La Puebla de Alfindén, y el objetivo ahora es "mantener una enseñanza de calidad". Junto con las de las capitales de provincia, también llega a Utebo, Alagón, Ejea, Calatayud, Barbastro, Monzón, Sabiñánigo, Jaca, Fraga, Alcañiz, Binéfar, Épila y Caspe.

Su finalidad es triple: transmisión de la cultura, vertebrar el territorio y una labor de "socialización", asegura Monge. Y en este primer día de clase regresan los "nervios" sin importar la edad. En Zaragoza, la Facultad de Medicina acoge durante dos horas las clases de dos grupos, los lunes y miércoles y los martes y jueves, de 17.00 a 19.00. Monge lo compara con un "zafarrancho de combate", ya que todas las tardes conviven 600 estudiantes.