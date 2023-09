Vecino de Purujosa: "He oído un estruendo y he pensado que los de la mina de Borobia se habían pasado con la dinamita"

El terremoto de magnitud 4 y 1 kilómetro de profundidad que se ha producido este martes a las 15.15 con epicentro en el pueblo zaragozano de Purujosa, un pequeña población de la comarca del Aranda lindante con Soria, se ha dejado notar en un puñado de municipios cercanos sin causar heridos ni daños materiales. En este núcleo en el que residen habitualmente tres vecinos el seísmo los ha sobresaltado durante la siesta, se ha producido a las 15.15 según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y en los primeros momentos no han sabido a qué atenerse hasta que han recibido las primeras noticias de lo ocurrido.

"Estaba tumbado en el sofá, porque la siesta no la perdono, y he oído un estruendo. Lo primero que he pensado ha sido que los de la mina de Borobia se habían pasado con la dinamita", ha explicado Antonio Martín, que reside durante todo el año en Purujosa y es teniente de alcalde en el concejo abierto. "Ha sido un estruendo como si se hubiera caído una casa entera. Tengo 66 años y no recuerdo haber vivido nunca algo así", ha relatado sobre lo que ha descrito como "un gran susto".

De que no se trataba de una explosión ocurrida en la mina de Borobia, situada a una treintena de kilómetros ya en territorio soriano, se ha enterado gracias al Whatsapp que le ha remitido desde Moscú su hija. "Es increíble, pero me ha enviado un mensaje, primero para preguntarme qué había pasado y si estaba bien. Me ha dicho que en las primeras noticias decían que el epicentro era Beratón y luego que aquí", ha relatado.

Martín y otro de los vecinos han recorrido el casco urbano para comprobar "que no ha ocurrido nada, no hemos visto ninguna grieta que no estuviera ya, ni tampoco nada movido ni ningún derrumbe". Las carreteras de los alrededores tampoco se han visto afectadas: "el alcalde de Calcena se ha desplazado a ver cómo estaban las vías hasta la zona de Beratón y si había alguna cortada por caída de piedras o tierras, pero ha llamado para decirnos que todas están bien".

Desalojo de Veruela

El Monasterio de Veruela ha sido desalojado por precaución nada más producirse el terremoto. El temblor se ha sentido con fuerza en el Monasterio y por motivos de seguridad se ha procedido al cierre preventivo de las instalaciones, ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

En el interior de la abadía en esos momentos había unos 50 turistas, entre ellos un grupo de franceses, alumnos del taller de empleo ubicado en las instalaciones y los trabajadores del monasterio. En primer lugar se ha procedido a dirigir a todos ellos a la zona de los jardines y después a la calle. Por razones de seguridad el monasterio permanecerá cerrado durante esta tarde por si se registrasen réplicas y si no hay novedad se reabrirá mañana por la mañana con normalidad.