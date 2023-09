El Rey visita a la princesa Leonor en Zaragoza y come con amigos en la plaza del Pilar

Visita sorpresa del Felipe VI en Zaragoza. El monarca ha estado este sábado comiendo en el conocido restaurante de Zaragoza Tajo Bajo. “Teníamos una reserva de un grupo de 30 personas con un menú cerrado a las 14.30”, contaba Rubén Martín, chef del establecimiento de la plaza del Pilar, donde han comido.

“No sabíamos nada y media hora antes han venido dos escoltas para decirnos que venía el Rey y después han entrado los perros”, ha relatado Martín a HERALDO unos minutos después de que el monarca saliera del establecimiento de la céntrica plaza del Pilar. “¿Sabías que venía el Rey a comer?”, se han preguntado entre los empleados, pensando incluso que se trataba de una broma.

Plato firmado por el rey Felipe VI. Rubén Martín

Se trataba de un encuentro informal, amigos de la Armada y algunas esposas, entre las que no se encontraba la reina Letizia. Cada año se reúnen en una ciudad de España diferente y en esta ocasión han elegido la capital aragonesa. “Han estado hasta las 17.30 y ha ido a visitar a su hija, la princesa Leonor, a la Academia General Militar de Zaragoza”, le han trasladado al personal del Tajo Bajo.

"Hoy, el Rey de España ha probado nuestra borraja", ha escrito el cocinero en su cuenta de Instagram, acompañando una foto del equipo del restaurante posando con Felipe VI. Los manjares aragoneses con una visión contemporánea son un pilar de Tajo Bajo, como ha podido comprobar el monarca.

“Al principio me ha dicho el organizador que saliera a verle y he salido. Les he preguntado si querían que cambiase algo y me han dicho que no hacía falta”, ha recordado el chef zaragozano gran defensor de la borraja. “Al final he vuelto a salir y me ha dicho que le ha gustado mucho el tataki de Ternasco de Aragón”, ha celebrado Martín a este periódico. Más allá del recuerdo, el Rey ha firmado un plato que seguro que conservan como muestra de esta comida.