Viajar para aprender y transmitir conocimientos por todo el mundo

Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia. Este aforismo del escritor y dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela, ha sido la razón que ha impulsado la trayectoria vital y profesional de Luis Miguel Albisu, quien recientemente acaba de recibir un homenaje por su larga trayectoria y por ser el organizador del primer Congreso de Economía Agraria, que se celebró en 1992, en la capital aragonesa, en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), actual Ciheam.

"Estoy muy agradecido por este galardón, porque me lo han dado personas que conocen mi trayectoria profesional, no solo la que he desarrollado en Aragón, sino también en Europa y en el resto del mundo. Un trabajo que he llevado a cabo en ámbitos tan dispares como la investigación o la formación y que me ha permitido conocer a personas de lo más diversas", explica este reconocido investigador, quien durante toda su vida (ya tiene 79 años) ha apostado por los viajes y la formación.

"Siempre he tratado de equilibrar mi trabajo a nivel local, nacional e internacional, donde he cubierto facetas muy dispares, dependiendo del lugar donde trabajaba y que, en ocasiones, eran desconocidas por parte de las personas con las que desarrollaba mi actividad", recuerda.

La trayectoria de este ingeniero agrónomo, que se decantó por esta carrera "con el firme propósto de conocer mundo y descubrir nuevas culturas y personas", siempre ha estado vinculada a la promoción del conocimiento y la generación de ideas para resolver problemas relacionados con la agricultura, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural. Y todo ello dentro del marco de la economía agroalimentaria. "Ha sido mi pasión y mi razón de ser. Y a lo largo de estos años siempre he tenido presente el medio en el que me he desenvuelto, con el fin de adaptarme lo mejor posible. Ese ha podido ser mi gran valor:la capacidad de adaptación al entorno", indica este reconocido investigador, doctor en Economía Agraria por la Universidad de Cornell y, entre otras muchas cosas, coordinador científico del Máster Internacional en Marketing Agrolimentario del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y antiguo responsable de la unidad de Economía Agroalimentaria del CITA.

Ahora, cuando le preguntan si le gustaría seguir en activo, insiste en que "ya he renunciado a formar y dar charlas por el mundo porque para hacerlo tienes que estar muy informado, seguir en activo, pendiente de todo lo que pase, porque de lo contrario no puedes aportar nada interesante. Y tu trabajo deja de tener razón de ser", concluye.