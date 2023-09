Ricardo Álvarez: "La vida es más que vivirla para uno mismo"

Hay gente que no siente ese impulso...A veces la presión de las necesidades ineludibles impide cualquier perspectiva más allá de la lucha por la vida. Además, los mecanismos económicos hacen que la gente no se preocupe más que de más que de consumir. Aún así, hay mucha gente que sí que lo tiene.

Al que está lejos no lo vemos cercano.El camino es crear una unidad total del planeta, con reparto de cargas y beneficios. Aquí tenemos derecho a sanidad y educación, ¿por qué no en otros países empobrecidos? ¿Por qué no les ayudamos a que las tengan?