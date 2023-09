Los expertos instan a la vacunación de los vulnerables ante el alza de casos de covid en Aragón

La covid ya no se va porque, a diferencia de la gripe u otros virus respiratorios, no es estacional. Por ello, durante las últimas semanas, según apuntan varios expertos consultados, se ha producido un aumento de los contagios en Aragón, que se ha percibido especialmente en Atención Primaria, dado que la sintomatología registrada no suele ser grave. Pese a todo, y ante los riesgos de lo que pueda ocurrir cuando llegue el frío y las personas se junten en espacios cerrados, instan a las poblaciones más vulnerables a vacunarse en la campaña que comenzará en la Comunidad en la primera semana de octubre.

"Hace un mes no veía casos en mi consulta y ahora se han incrementado notablemente", recalca Ángel Vicente, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), para seguidamente incidir en que el sentir es generalizado en los centros de salud. Detalla que el mayor incremento se ha producido en las "dos o tres últimas semanas" y que la mayoría son "leves y no se producen grandes complicaciones". La tos, especifica, es el síntoma más predominante. A él se le une la afonía, una debilidad extrema durante dos o tres días e incluso episodios de fiebre. Y las afecciones, según su experiencia, son generalizadas sin existir una focalización clara en determinados grupos de edad.

Esta situación no se replica, de momento, en los hospitales, donde la presión apenas ha variado en las últimas semanas. Desde CSIF explican que en los dos principales hospitales de Zaragoza, el Miguel Servet y el Clínico, los contagiados de covid en la última semana incluso habían descendido, mientras que el Royo Villanova era el único que tenía una ocupación por esta causa mayor de la habitual. "De momento no hay grandes afecciones. Habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas", puntualizan.

También piensa el presidente de Semergen en Aragón en los próximos meses, con las Fiestas del Pilar en el horizonte y el inicio del frío. Recuerda que este aumento de patologías respiratorias se está produciendo cuando todavía no ha comenzado la temporada de la gripe ni la del virus sincitial y justo con los niños recién incorporados a las aulas. "Todo esto hace prever que las patologías respiratorias se incrementen y, ante ello, deberíamos replantearnos el uso de la mascarilla", puntualiza. Desde su punto de vista, debería volver a ser un elemento que las autoridades tuvieran en cuenta de cara a este invierno, especialmente, en espacios sanitarios.

Medidas preventivas

En este escenario, incide en la importancia de la vacunación, cuya campaña empezará la primera semana de octubre, de manera conjunta con la gripe. Se priorizará a mayores de 60 años, menores de esta edad de riesgo y personas institucionalizadas, además de personal sanitario y sociosanitario.

"Las campañas de inmunización son elementos imprescindibles, tanto a nivel individual como poblacional", subraya Vicente, quien recalca que el objetivo ideal sería alcanzar una tasa de inmunización entre esta población del 80%. En la campaña del año pasado, según los datos del Ministerio de Sanidad, se inmunizó el 78,83% de los aragoneses mayores de 80 años.

"Será una dosis de recuerdo y es fundamental para los mayores de 60", recalca Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología. Sostiene que, pese a los efectos secundarios que puedan tener, es beneficiosa. Recuerda además, ante el incremento de casos de las últimas semanas, la necesidad de ponerse la mascarilla cuando se tienen síntomas y evitar el contacto con personas mayores.

"La situación no es alarmante, pero hay que ser precavido"

El veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, recuerda que la situación "no es alarmante, pero hay que ser precavidos" ante el incremento de los contagios, que se produce debido a unas variantes "más transmisibles, pero no más graves". En estos momentos, explica, el aumento está dentro de los valores máximos de "los últimos diez meses". "El covid no es estacional, por lo que vemos unas tres ondas anuales: una postverano que empalma con octubre, finales de otoño y otra en Semana Santa", especifica.

En este sentido, incide en que, aunque ahora el virus no suele llevar aparejada una gran gravedad, "no es buena idea reinfectarse". "Hay gente que con las reinfecciones cada vez lo está llevando peor. Además de que alrededor de un 10% terminan con covid persistente. Por eso es muy importante el uso preventivo de la mascarilla", ejemplifica.

Y pone el foco en la vigilancia de las variantes para estar atentos por "si hay alguna mayoritaria entre aquellos que acaban teniendo que ser hospitalizados". "Eso sería lo que haría saltar las alarmas", apostilla.