Domingo de oposiciones en Zaragoza: "He pasado el verano entre libros y apuntes"

Las oposiciones para optar a una de las 27.509 plazas de la Administración General del Estado convocadas a lo largo del fin de semana en 21 provincias españolas han vivido este domingo en Zaragoza la jornada más multitudinaria. Entre nervios y algunas prisas de última hora, de los 3.609 convocados a las pruebas para el cuerpo general de auxiliar, administrativos y técnicos auxiliares de informática, se han presentado finalmente 1.923, lo que supone el 52,11%. Una respuesta inferior a la alcanzada este pasado sábado, ya que de los 695 aspirantes concurrieron un 65%.

A las nueve de la mañana ya hay algunas personas que esperan a las puertas de la facultad de Derecho del campus de San Francisco. Aún falta un cuarto de hora para que abra sus puertas pero, sobre todo los que vienen de fuera de la capital aragonesa y no conocen el recinto y sus edificios prefieren llegar con tiempo.

"¿Necesitáis un bolígrafo de sobra por si acaso? Que tengáis mucha suerte", repiten tanto los representantes de un sindicato como los empleados de una academia de preparación que aprovechan para darse a conocer entre los que acuden. La escena se repite en los alrededores de las facultades de Medicina y Ciencias que también acogen estos exámenes. La cafetería de Derecho está abierta excepcionalmente hasta el mediodía porque servir cafés y pinchos compensa cuando hay unas oposiciones multitudinarias como estas.

"He pasado el verano entre libros y apuntes, pero no me importa, si vas en serio hay que hacerlo", explicaba Esperanza Millán, para la que estas de auxiliar administrativo era sus primeras oposiciones. Venía acompañada desde la capital turolense por su marido y su hijo de 13 años "que han venido para acompañarme". Aunque ha tenido que compatibilizar el estudio con su trabajo lleva nueve meses con preparador inmersa en el temario.

También desde Teruel llegaban Pablo Cercós y Javier Minguijón. Ambos tienen experiencia en el "mundo opositor". Les apetece lograr una plaza de la Administración General del Estado por "la movilidad que ofrecen, te dan más libertad para ir de un sitio a otro y, si te apetece, conocer diferentes ciudades" coincidían ambos.

Cada opositor tiene sus motivaciones. Y para casi todos, como para Laura Barrantes, diplomada en Relaciones Laborales de Cuarte de Huerva, la principal es "conseguir una estabilidad laboral". "Tengo 44 años, trabajo no me ha faltado, pero no he logrado esa estabilidad que esperaba tener a esta edad", comentaba. En 2019 ya lo intentó sin éxito en estas mismas plazas, "prefiero centrarme solo en unas que intentar varias", pero esta vez lleva desde noviembre del año pasado volcada en dedicarles todo su tiempo libre. "Los dos últimos meses solos he estudiado, ni vacaciones ni nada", decía. Tenía "confianza" en sí misma para convertirse algún día en funcionaria.

Con ella coincidía Clara Burgos, que a sus 24 años se movía por los pasillos del edificio nuevo Derecho como por su "casa", ya que ha estudiado la carrera en esta facultad. "He pasado aquí cuatro años, me recuerda a mis tiempos de estudiante", comentaba mientras esperaba para entrar en el aula que le había tocado. Hace cinco meses lo intentó con las oposiciones a gestora procesal vinculadas a la Administración de Justicia, sus favoritas, y acudía a "probar suerte" más que otra cosa. Se ha marcado un objetivo: "Yo hasta que no tenga una plaza no me rindo".