El PP y el PAR piden a Sánchez "igualdad" y el PSOE critica la "inacción" del nuevo Gobierno

A apenas diez días de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, la tensión entre conservadores y progresista aumenta. El Partido Popular quiere que se debata en las Cortes sobre una posible ley de amnistía, que representaría un "ataque a nuestro modelo de convivencia", según denuncia su portavoz en el Parlamento, Fernando Ledesma. El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, rechaza "cualquier tipo de concesión a Cataluña y País Vasco que perjudique a Aragón" y reclama la deuda histórica del Estado con la Comunidad. Reprocha la socialista Mayte Pérez la "incoherencia" de los populares por intentar dar "lecciones de democracia" mientras mantienen en el Gobierno a dos "directores generales franquistas confesos".

Ledesma confía en que el PSOE-Aragón sea coherente con las palabras de su secretario general, Javier Lambán, que advirtió, hace una semana, que una "ley de amnistía no cabe en la Constitución y nos introduciría en una senda muy peligrosa a los españoles". "Esperamos que estén a la altura de las circunstancias y que no tengan miedo a ser expulsados del PSOE", advirtió el portavoz del PP en las Cortes. En su opinión, una amnistía a la medida de los independentistas sería, en el caso de que fuera aceptada, "un ataque a la igualdad de los españoles; pues no puede haber unos españoles que cometan delitos y sean sometidos al imperio de la ley y otros que no".

El portavoz popular espera que la iniciativa reciba el respaldo "unánime" de la Cámara, porque considera "gravísimo" que el presidente de un Gobierno en funciones "esté dispuesto a ceder todo a los independentistas excepto su sillón en la Moncloa".

Sostuvo la portavoz socialista que el PP está "muy cómodo" hablando de política nacional porque el nuevo Gobierno "ha estado tutelado desde su creación por Madrid y ha traído a dos políticos a los que han buscado acomodo desde Génova". Se refirió, en concreto, a Pilar Rodríguez Losantos y Mar Paños Arriba, que colaboraron con José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

Además de criticar el uso "partidista" que, en su opinión, hace de las Cortes Jorge Azcón, Pérez afeó al Ejecutivo que prefiera "crispar el debate en lugar de hablar del plan de choque de la sanidad que prometieron". También mostró su "perplejidad" por la "incoherencia" de los primeros meses de gestión del PP, al que le faltan por nombrar altos cargos, incluido el responsable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Eso no ha sido óbice para que hayan planteado crear una comisión de investigación en las Cortes sobre las renovables "solo por atacar al anterior Gobierno". También evidenció su "sorpresa" por la "rimbombancia" con la que Mar Vaquero anunció una medida sobre la enseñanza concertada que, según dijo, "había dejado presentada el Ejecutivo anterior".

Pago de la deuda histórica

El aragonesista Alberto Izquierdo expresó su "preocupación" por lo que está sucediendo en este país, donde "se habla de una ley de Amnistía a personas que han puesto en jaque la Constitución española y nuestro Estado de Derecho y de beneficiar a territorios como el País Vasco y Cataluña con beneficios fiscales", cuestiones que considera que "se salen de la reglas del juego, marcadas para todos".

Reivindicó el PAR como un "partido constitucionalista, un partido que defiende nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución", pero que a la vez, añadió, "merece más" porque es una "comunidad histórica". "Aragón un día gobernó el mundo y un día fundó España", recalcó. E insistió en que "de una vez por todas" se reclame desde Aragón de una forma "contundente" esa deuda histórica, algo que desde el PAR van a hacer. "Reclamamos esos 15.000 euros por aragonés que nos debe el Gobierno de Pedro Sánchez y que ya nos debían el de José María Aznar y el de Mariano Rajoy", afirmó.