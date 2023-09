Mayoral insta a firmar el convenio de Medicina en Huesca este año para asegurar su puesta en marcha el próximo curso

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha presidido este viernes por primera vez el acto de apertura del curso en la Universidad de Zaragoza, que llega dos semanas después de que los alumnos se incorporaran a clase. Un escenario en el que ha reconocido los efectos de la inflación en las cuentas universitarias y , aunque ha destacado que "entre todos" habrá que hacer un "esfuerzo" para soportarlos, ha puesto el foco en la "escasa" aportación que llega por parte del Estado. "En ese nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas esta también debería ser una de las prioridades", ha apostillado.

Y, en estas nuevas relaciones con el campus público, Azcón ha confiado en que serán "todavía mejor si cabe" de lo que fueron en su etapa como alcalde, cuando tuvo con el actual rector, José Antonio Mayoral, una relación "fructífera". La carrera de Medicina será, de momento, el epicentro de sus conversaciones. Tanto por las obras de la nueva facultad en Zaragoza como por la ampliación de estos estudios en Huesca y la posible implantación en Teruel. Ambos son conscientes de ello.

"En Huesca hay que cerrar la financiación que el Gobierno anterior se comprometió, pero no pudo firmar al estar funciones, para el nuevo edificio", ha recordado Mayoral. Y hay que hacerlo pronto porque, según ha explicado, de ello depende la reforma del plan de estudios de Medicina, que es el mismo para Huesca y Zaragoza, que tiene que estar enviada a evaluar "durante este año" para que se asegure la implantación en el curso 2024-2025. "Hay que añadir cuántos alumnos exactamente va a tener Huesca, que el Hospital Universitario San Jorge se encargará de las prácticas, incorporar Huesca al plan de estudios... Por eso es importante que nos reunamos pronto", ha aseverado.

De momento, no hay fecha. No obstante, Mayoral ha reconocido que ha urgido a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, que se reúnan este mismo mes para dejar este punto cerrado. "Lo demás puede esperar un poco, pero esto no", ha apuntado. En este sentido, ha recordado que debido al estar en funciones no se ha podido licitar la obra de la Diputación de Huesca en la que era la antigua Residencia de Niños y Niñas, pero ha insistido en que el proyecto está "preparado". Además, de cara a los próximos años, también será necesario abordar la financiación para el profesorado.

En este sentido, el presidente ha asegurado que una de las "prioridades" de su gobierno es "mejorar los estudios sanitarios de la Comunidad". En este punto se ha referido directamente a la necesidad de "iniciar lo antes posible" tanto las de Zaragoza -con la reforma ya planteada- como las de Huesca "para que se puedan completar los estudios allí". Asimismo se ha referido a la implantación de esta carrera en Teruel. "Estoy convencido de que en muy poco tiempo daremos los pasos necesarios", ha apostillado.

Azcón ha recordado que "hacen falta sanitarios" y ha recordado que más de 7.000 alumnos "brillantes" se han quedado fuera de las facultades de Medicina de todo el país. Por ello, ha considerado que no habrá competencia entre las ciudades de la Comunidad porque "tener más médicos es una buena noticia para la sociedad aragonesa".

Otras prioridades

Además de Medicina, Mayoral también ha puesto el foco en otras futuras titulaciones. Ha recordado la próxima implantación de los grados de Ingeniería Biomédica, Podología o Ingeniería Aeroespacial. También en el doble grado que se inaugurará el 18 de octubre con una universidad china. "Somos pioneros y pensamos que es el primer paso para construir un centro de estudios internacionales con esta universidad", ha subrayado para seguidamente recordar de los pasos dados en la universidad europea (Unita).

El rector ha incidido en que este año se superarán los alumnos matriculados del curso anterior (serán más de 30.000), pese a la caída demográfica. "Quiere decir que somos una universidad atractiva y evidentemente logramos que venga gente de fuera de Aragón a estudiar con nosotros", ha señalado, al tiempo que ha destacado que inicia este nuevo curso con "ilusión".

Al acto también ha acudido la consejera Claudia Pérez Forniés y el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, además de las alcaldesas de las tres capitales de provincia, Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel). El catedrático de Derecho Administrativo, Fernando López Ramón, fue el encargado de impartir la lección inaugural que versó sobre 'La nueva gobernanza climática'.