Una zaragozana en Marruecos: "La recuperación pasa por que vuelva el turismo"

A la más irremediable, trágica e importante de las consecuencias de un terremoto, la pérdida de vidas humanas, se unen en el caso de este desastre natural otras derivadas de la propia idiosincrasia, estructura socioeconómica y hasta geográfica de Marruecos. El seísmo ha golpeado a dos zonas cercanas y, a la vez, casi opuestas: remotos pueblos del Atlas, casi inaccesibles, y al que sin género de duda es el buque insignia de la imagen turística del país en el exterior, la cosmopolita Marrakech, una joya Patrimonio de la Humanidad, que cada año recibe dos millones largos de visitantes.

En este contexto y cuando no hace ni una semana de la mortal sacudida, los esfuerzos se centran tanto en salvar vidas humanas y recuperar cuerpos como, más a medio plazo, devolver la confianza de los visitantes a una región en la que miles viven del turismo.

"Puede parecer frívolo, pero al día siguiente del terremoto, a las 9 de la mañana, ya había tours por la Medina de Marrakech". Lo cuenta Anabel Serrano, una zaragozana que ha hecho de Marruecos su vida en todos los sentidos. Su relato da idea, primero de la resiliencia del pueblo marroquí, pero sobre todo de la importancia que recibir visitantes tiene como medio de vida de muchos de los habitantes de las zonas afectadas.

El amor de Anabel Serrano por este país le llevó en 2017 a iniciarse en el comercio de artesanía local, sobre todo de la bereber. Seis años después, aquella empresa, Azul Bereber, se ha convertido en una "comunidad" en torno a la cultura marroquí que organiza viajes distintos, fuera de las guías. Serrano se ha casado con un local, Sadik Ait Mout, que también es su socio y padre de su hija, de apenas tres meses. Con 76.000 seguidores en Instagram, esta zaragozana que vive entre Marrakech y su ciudad natal es una ventana abierta a ese Marruecos diferente, variado y enganchante que cada vez tiene más adeptos en el mundo.

Cuenta Anabel que en la agencia han sufrido numerosas cancelaciones, "es normal que a la gente se le quiten las ganas", pero también hay quien ha seguido su ruta. "El Atlas es enorme -señala Anabel-. El Sáhara, por ejemplo, es perfectamente visitable, ahí ni sintieron el terremoto".

En cuanto a Marrakech, si bien hay partes de la Medina afectadas, son zonas concretas. La inmensa mayoría de los hitos patrimoniales: la plaza de Jmaa el Fna, la madrasa de Ben Yusuf, la Koutubia o los Jardines Majorelle, por citar algunos, nunca cerraron.

Anabel Serrano: "Lo que estamos haciendo ahora es poner esos vehículos y las jaimas donde alojamos a los viajeros al servicio de las tareas de rescate y de los afectados"

La peor parte se la han llevado algunas aldeas del Atlas más profundo, adonde Azul Bereber llevaba también a quienes querían tener un conocimiento más profundo de la cultura bereber. "Son pueblos a los que se llega con guías locales, por pista, en 4x4, burro o andando". "Lo que estamos haciendo ahora es poner esos vehículos y las jaimas donde alojamos a los viajeros al servicio de las tareas de rescate y de los afectados". También han abierto una cuenta para recoger donaciones, pensando especialmente en el tiempo que viene, con frío y lluvias, que complicarán aún más la penosa situación en los territorios de más difícil acceso.

Anabel confía en que la fuerza del pueblo marroquí haga frente a la desolación. Algo que pasa, asegura, por "la recuperación del turismo: date cuenta de que por ejemplo Marrakech no tiene industria, casi todo se centra en este sector". "Habrá gente que piense que lo digo para ganar dinero yo, pero de verdad que aquí es vital. Por desgracia aquí no va a venir el Estado a ayudarlos, todo se mueve a nivel particular".