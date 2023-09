El PSOE critica que el Gobierno ha estado "perdiendo el tiempo" este verano y ahora "lo pagan" los escolares

La vuelta a clase ha elevado el tono en el también inicio del curso político, con cruce de acusaciones entre el Ejecutivo saliente de Javier Lambán y el recién estrenado Gobierno de Jorge Azcón sobre quién tiene la culpa de que cuestiones como que las obras del colegio Ana María Navales, de Arcosur, hayan llegado in extremis y entre dudas de las familias sobre su seguridad, o que el centenar de técnicos de educación infantil no se hayan incorporado todavía a las aulas. Y no lo vayan a hacer en estos primeros días.

El socialista Ignacio Urquizu ha reconocido la existencia de estos problemas, pero ha asegurado que se avisaron en el traspaso de poderes, en el cual, ha enfatizado, "se les dijo cómo se solucionaban". "Pero cuando Azcón fue presidente, se fue de vacaciones", ha afeado. En este sentido, ha detallado que mientras el primer Gobierno de Lambán se inició en la primera semana de julio, el de Azcón, "por intereses electorales", lo hizo en agosto.

"Han estado perdiendo el tiempo y este retraso lo está pagando la comunidad educativa", ha insistido, para seguidamente recordar que mientras tanto el gobierno en funciones "no pudo tomar decisiones". Como ejemplo puso la situación de los técnicos de educación infantil, que no están en sus puestos de trabajo porque "el Gobierno de Azcón no ha hecho los deberes". "Solo tenían que llevar al Consejo de Gobierno un decreto que se había dejado redactado porque la intervención general recomendó que pasasen a depender del Gobierno de Aragón", ha especificado. Y ha recriminado que Azcón habla "mucho de excelencia" y "poco de igualdad".

"Estaremos vigilantes en materias como las becas, la educación rural y que no se pierdan los logros obtenidos en estos años, porque el PP se encuentra con una educación mucho mejor que hace ocho años", ha aseverado. Y como ejemplo ha recordado que ahora hay 2.000 profesores más que cuando gobernaba Luisa Fernanda Rudi y que además se ha pactado una reducción del horario lectivo y los interinos ahora ya cobran el verano.

Reacción del PP: El PSOE ha actuado "de mala fe"

El Partido Popular (PP) no ha tardado en responder a estas críticas y su portavoz en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha arremetido con dureza contra el PSOE acusándole de intentar “enturbiar” y “embarrar” una vuelta a las clases que está discurriendo este jueves “con todas las garantías” y “con total y absoluta normalidad”.

Ledesma ha acusado a los socialistas de actuar de "de mala fe" y de dejación de funciones para tratar de "poner trampas" al nuevo Ejecutivo autonómico en este inicio de curso. Ha tachado a Ignacio Urquizu de tener "el rostro muy duro y armado" para decirles que se pongan a trabajar. Y ha reprochado al PSOE de Javier Lambán que tras conocer los resultados electorales que no les favorecían se dedicara a "bajar los brazos" y se negara a afrontar los problemas "con responsablidad, más que con negligencia yo diría que con dolo".

Además, el portavoz de los popularews ha criticado la gestión anterior porque, entre otras cosas, "dejó a los profesores peor pagados de España" y fueron "incapaces de aprobar un plan de infraestructuras". Ha recordado que fue el PSOE en el gobierno de la DGA el que decidió de forma "absolutamente irresponsable" retirar las aulas prefabricadas del colegio Ana María Navales, pese a las peticiones de las familias, la dirección del centro y los sindicatos para que no lo hiciera, y lo dejó "sin plan B" por si las obras no llegaban a tiempo, aunque "afortunadamente, ha podido solventarse", ha concluido.

Críticas de IU: "Absoluta falta de planificación"

También desde la oposición, el líder de IU, Álvaro Sanz, ha puesto el foco en el colegio Ana María Navales, donde este miércoles por la noche "ni profesores ni familias habían entrado en las instalaciones". "Se debe a una absoluta falta de planificación. Se sabía objetivamente que no se llegaba y se ha descargado en las familias la responsabilidad de llevar a los niños a un colegio que no estaba en condiciones de abrir", ha criticado.

Sanz ha detallado que este problema es producto del "enrocamiento" del anterior consejero, Felipe Faci, "que no aceptaba la realidad", pero también ha recordado que el Gobierno de Azcón era "conocedor de la situación". "Había soluciones clarísimas como retrasar el inicio del curso hasta el lunes, como pedía la dirección de obra, y utilizar los espacios de las colonias para permitir la conciliación; pero no se ha querido hacer", ha lamentado.