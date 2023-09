Ignacio Laclériga: "En Guatemala hay cosas que uno no imagina que va a ver cuando viene"

Lleva casi un cuarto de siglo residiendo en Guatemala. ¿Cómo acaba en aquel país un periodista zaragozano?Por conocer, por aprovechar ese momento de la vida cuando eres joven, tener la oportunidad de trabajar en otros países diferentes a España... Busqué diferentes opciones, probé alguna y salió la de Guatemala, que también aproveché. Así que me vine aquí, y por cuestiones laborales y de relaciones personales me fui quedando, y quedando, y mi carrera profesional se desarrolló aquí. Ya no tengo muchas ganas de empezar de nuevo en otra parte del mundo.

¿Cómo es su día en Guatemala?Mi día a día es de mucho trabajo, pero nada diferente a lo que haría en otra parte del mundo: me levanto temprano, intento sacar tiempo para hacer ejercicio, voy a trabajar… Eso sí, aquí hay mucho tráfico, muchísimo, y tienes que pensar con antelación en esas horas que vas a perder, y también aprovecharlas para intentar ganar tiempo a las tareas laborales.

¿Recomienda visitar el país?Todos los países son bonitos, pero sin duda Guatemala es precioso, tiene muchas cosas para ver y la gente se va muy contenta de aquí. Además, tiene mucha riqueza cultural viva: en Europa tienen muchísima historia, pero es cultura del pasado; aquí la cultura la vives porque la gente todavía la está viviendo, sobre todo la precolombina maya. En este país hay cosas que uno no se imagina que va a ver cuando viene.

¿Echa de menos Zaragoza?Mucho, es una ciudad muy cómoda para vivir, tiene gran calidad de vida; no creo que haya muchas ciudades como Zaragoza en ese sentido.

Precisamente, volvió a España durante la pandemia. ¿Cómo es la asistencia sanitaria en Guatemala?Fui a Zaragoza porque aquí tenía miedo de acabar en un hospital y que nadie pudiera saber de mí, que me quedara allí encerrado, y si lograba sobrevivir después de haber sido tratado, básicamente me habría arruinado porque aquí ponerse enfermo es carísimo. El sistema público de salud es muy precario y se complementa con un seguro privado que pagan los empresarios para dar servicio a sus trabajadores. Sin embargo, ambos son muy deficientes. Además, los precios de los seguros privados son inasumibles para la gran mayoría de la población. Pero en España, si me ponía enfermo, tenía la cobertura médica cubierta y en una situación sanitaria completamente distinta. Tuve que dejar a la persona con la que vivo para irme a otro país y pasar separados por esa situación, dejar a mi familia política y a mis amigos en Guatemala, porque económicamente aquí no podía sobrevivir. También es cierto que estuve con mi familia y mis amigos de aquí, que también sufren con la separación.

En su última visita a Zaragoza, el pasado verano, se casó con su pareja, Marvin, algo que no habrían podido hacer en Guatemala. ¿Hay avances en el país en cuanto a derechos LGTBI?Son muy lentos. En general, en Guatemala los derechos de las minorías sociales se traducen en que si estas no son muy molestas, si no incomodan a nadie, se les permite vivir, en cierto modo son hasta pintorescas. Indígenas, colectivo LGTBI, extranjeros, descendientes de afroamericanos, incluso las mujeres... Pero en el momento en que intentas plantear tu existencia como un derecho o una forma de vida, surge cierto rechazo en general. Creo que Guatemala, con un partido como Semilla y con su presidente electo Bernardo Arévalo, quizá no llegue a abrir la puerta a los derechos que estos colectivos tienen en otras partes del mundo, pero por lo menos tendrá un gobierno que no perseguirá de forma directa o indirecta los derechos del colectivo LGTBI, habrá educación sexual en los centros educativos que mejorará la posibilidad de que no haya tantos embarazos no deseados, tantas madres-niñas cuidando a sus hijos en vez de poder desarrollarse como mujeres de forma integral a lo largo de su vida.

"El Movimiento Semilla es un partido de las características de Ciudadanos o Podemos en España: con poco presupuesto y mucho uso de las redes sociales hemos llegado a un público latente que salió de su zona de confort y decidió que merecía la pena ir a votar"

¿Cómo llega un zaragozano a ser el artífice de la victoria política en el país?Tampoco considero eso, en el equipo había mucha gente y yo apoyé con mi trabajo en la comunicación, primero la de la bancada en el Congreso y después en la campaña. Algo haríamos bien desde el equipo de comunicación, ya que logramos la victoria.



¿Cómo es una campaña política en Guatemala y en qué se diferencia de otra en España?En España, los partidos son grandes aparatos operativos, estructuras se siguen unas dinámicas logísticas muy concretas y de una manera muy controlada. Pero también ha habido fenómenos como Ciudadanos, Podemos, o Más Madrid, surgidos de las protestas populares, que tienen dinámicas parecidas a la nuestra a la hora de hacer campaña. El Movimiento Semilla es un partido de esas características, con poco presupuesto y que usa mucho las redes sociales y las nuevas formas de comunicación para llegar a un público latente que salió de su zona de confort y decidió que merecía la pena ir a votar.

Las autoridades electorales guatemaltecas acaban de suspender temporalmente su partido. ¿Qué va a pasar ahora con Bernardo Arévalo?En este país la sorpresas políticas son constantes, no se pueda decir que algo no vaya a pasar porque la verdad es que ha pasado ya casi todo. Lo que a alguien le podría parecer sorprendente, en Guatemala no solo es posible, es que son posibles muchas otras cosas. Pero en principio, la personalidad jurídica del partido podrá desaparecer o ser suspendida, pero eso no quiere decir obligatoriamente que no pueda funcionar como tal, que no pueda buscar otras maneras de actuación, una alianza nacional u otra plataforma donde unir voluntades y colaborar. Esa será nuestra lucha. Buscamos ser diferentes en la política tradicional, nada está escrito y ya se verá en su momento, pero todo es posible, sí.