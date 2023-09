Roberto Bermúdez de Castro: "En 2024 tocaremos Sucesiones y Patrimonio y habrá cheque bebé"

¿Cuánto supondrá esa deflactación para el contribuyente?Hemos pedido los datos a la Agencia Tributaria y aún no los tenemos.

¿Prevé alguna rebaja fiscal más para el próximo año?El principal compromiso, sin duda alguna, es deflactar las tarifas del IRPF. Y estamos también analizando el impacto de poner el impuesto de Patrimonio al nivel de otras comunidades autónomas [elevar el mínimo exento a 700.000 euros], aunque nos acusan de favorecer a determinados sectores sociales. No sé si Ximo Puig o otros presidentes autonómicos del PSOE eran unos peligrosos liberales.

¿En 2024 no habrá rebaja?Tocaremos algo seguro, como en Patrimonio. Cada año, aunque sea muy poco.

El PSOE estima la merma de ingresos con la reforma fiscal de PP-Vox en 200 millones. ¿De dónde saldrá el dinero?Primero hay que saber de dónde sale esa estimación, porque yo he preguntado a la Dirección General de Tributos y no hay ninguna. La del PSOE está hecha un poco a palmos y creemos, como ha ocurrido en otras comunidades, que la actividad económica que se genera hace que por esa rebaja fiscal no se vean afectados los servicios.