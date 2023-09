El 'influencer' del español que da la vuelta al mundo desde su habitación de Zaragoza

Miguel Pérez es un profesor de primaria de 26 años de Zaragoza que se ha convertido en un ‘influencer’ con 114.000 seguidores en Instagram. Imparte clases de español a extranjeros de todo el mundo a través de Zoom y cada día da la vuelta al mundo desde su habitación. Desde Estados Unidos hasta Asia. Regresó de la República Checa, donde acabó la carrera y trabajó como profesor, se independizó y ha conseguido cientos de alumnos gracias a su perfil @profedeespanol.

Uno de los vídeos más famosos fue la respuesta a esta pregunta: ¿Por qué en España pronunciamos la ‘z’ así? "En apenas un minuto cuento por qué lo hacemos aquí de esa manera, lo que pasó en Andalucía en el siglo XVI con el sonido, y por qué no se hace en Latinoamérica. Se hizo viral y llegamos a los 3,5 millones de seguidores", destaca el zaragozano, quien va a trasladarse a vivir en dos semanas a Colombia para estar más cerca de sus clientes habituales y sus horarios.

"Tengo la suerte de trabajar de lo que he estudiado. El precio era irse al extranjero, y me marché a Brno, una ciudad de la República Checa", relata Miguel Pérez, quien defiende explicar a sus alumnos el "español real". "Les enseño en qué contexto se acude a los tacos o los insultos, como parte del idioma, o saber dónde llevan los acentos las palabras que aprenden. Viene la gente que quiere hablar como los españoles y suenen de la misma manera que ellos", describe de los clientes que lo contratan cada día por internet.

Miguel Pérez: "Aprender y mejorar el español es una tendencia en alza al cien por cien. Vamos detrás del inglés, el más estudiado, pero el español ya gusta"

Pasó de ser un experto del castellano a conocer las redes y profundizar en el márquetin para hacer lo su negocio, tras realizar un máster sobre 'Enseñanza de español como lengua extranjera', de la Universidad Internacional de Valencia.

Tiene muy claro que "aprender y mejorar el español es una tendencia en alza al cien por cien". "Hay muchísima gente interesada en ese idioma porque somos casi 500 millones de población nativa (el 6,3 % de la población mundial) y vamos detrás del inglés, el más estudiado, pero el español ya gusta", recalca.

Lleva 300 alumnos en menos de dos años

Entre sus alumnos, que suman ya la cifra de 300 en menos de dos años, el español rara vez es el segundo idioma que conocen y suele ser el tercero o cuarto. "Se nota que la gente está mucho más curtida y tienen unas estrategias diferentes de aprender. Tienen mucha más habilidad que si estudiaran el castellano como la segunda lengua por primera vez", precisa.

Según el informe anual del Instituto Cervantes, casi 24 millones de alumnos estudiaron español como lengua extranjera en 2022. Y entre sus previsiones para 2060 considera que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México, ya que el 27,5 % de la población estadounidense será de origen hispano.

Como si esas previsiones se las hubieran comunicado al profesor zaragozano, tiene previsto marcharse en dos semanas a vivir a Colombia, a la ciudad de Pereira, que tiene casi los mismos habitantes que Zaragoza, 600.000.

Miguel Pérez: "Quiero vivir en Colombia, más tranquilo que en Europa y con un horario más próximo a los alumnos de Estados Unidos de mis clases"

"Quiero vivir allí más tranquilo que en Europa y con un horario más próximo a los alumnos de Estados Unidos, que son los más seguidores de mis clases". Su traslado coincide también con la de su hermana Amalia Pérez, de 25 años, quien se va a Taiwán como traductora de chino.

De EE. UU., países del Este y Asia

Si los primeros estudiantes son los norteamericanos entre sus clientes, luego proceden los de países de la Europa del Este y los asiáticos, que suelen ser jóvenes que hablan inglés de segundo idioma y quieren una lengua más avanzada.

"En Europa del Este predominan polacos y rusos. En Polonia hay gran cantidad de estudiantes de español y además hablan muy bien porque han influido las telenovelas hispanas porque no podían ver las norteamericanas y esa subcultura les afectó", explica.

Pero cuando les enseña el uso de “los tacos o insultos” que se utilizan en España de manera coloquial y vulgar, los estudiantes se sorprenden porque estas palabras o similares apenas se mencionan en Asia. “Estas palabras son una diferencia cultural que tampoco se aplica en el mundo hispano y tienen que saber cuándo y cómo se usan”, señala.

A la hora de convencer a sus alumnos en las redes con sus anuncios casi diarios les ofrece una clase de 45 minutos por 80 euros y llegan a contratarle hasta diez de ellas en busca de mejorar su fonética y pronunciación. “La gente quiere mejorar su español y para eso necesitan ayuda. Los nativos no utilizamos estructuras avanzadas de la lengua sino que las simplificamos. Lo complicado para los extranjeros es saber cuándo se utilizan algunas palabras y para eso estamos los profesores”, señala.

A punto de cruzar el Océano Atlántico, Miguel Pérez hace una defensa de la salida de los negocios 'online', un mundo donde se multiplican las nuevas ideas. “Hay menos miedo para lanzar tu negocio porque ahora es menos arriesgado. La pandemia nos quitó el miedo para emprender en internet para vivir de dar clases de español en las redes porque era la única manera de sacar las ideas entonces y no había negocios físicos entonces”, reconoce. “Al final, se abrieron las oportunidades sin tener un local. Mi página web me la hice yo. Me gasté mucho dinero en aprender para formarme las carencias, al volver a Zaragoza hace dos años. No le hablas a tu entorno sino a todo el mundo, si sabes hacerlo, y es mucho más rentable”.