Aragoneses ultima un acuerdo con el PP para entrar en la DGA con una docena de altos cargos

Aragoneses ultima un acuerdo con el PP para dar el paso definitivo en su alianza política, que se traducirá en su integración en el Gobierno autonómico con una docena de altos cargos. El acuerdo pasaría por la designación de relevantes exaragonesistas como el exconsejero de Cultura Javier Callizo, el expresidente de la CHE Xavier de Pedro, la exdiputada autonómica Berta Zapater y la exdirectora general de Energía Marina Sevilla.

Una de las condiciones para cerrar el acuerdo pasa por la aprobación de los nombramientos en un mismo paquete el próximo mes en un Consejo de Gobierno, de forma que se visualice su desembarco en la Administración autonómica, al igual que sucederá este jueves con los fichajes del partido del que se escindieron a principios de año, el PAR. Esto llevará a demorar el nombramiento de Jesús Divasson como director general de Trabajo.

La pretensión de Aragoneses es hacerse cargo de direcciones generales y sociedades públicas "asociadas a políticas aragonesistas" como son Desarrollo Estatutario y Administración Local, Turismo de Aragón y la Ciudad del Motor. En el caso de Xavier de Pedro, que con sus recursos judiciales logró anular el último congreso del PAR ante las irregularidades cometidas y la repetición anunciada para este verano, no ocupará una dirección general, sino un alto cargo no desvelado.

En la lista de nombramientos podría entrar Berta Zapater, pero deberá ser con una dirección general de enjundia para compensar que aparque sus aspiraciones de convertirse en diputada autonómica. Y esto es un objetivo del PP, que no quiere que se sume a la bancada una vez renuncie Joaquín Juste para centrarse en la presidencia de la Diputación Provincial. Su marcha está a expensas de la decisión de Zapater, dado que los populares no quieren que su mayoría absoluta dependa no solo de Vox, sino de Aragoneses: la turolense se sumaría a la líder de la formación aragonesista, Elena Allué, que obtuvo el escaño como independiente en la lista del PP por Zaragoza.

Igualmente, figurarán en los nombramientos Ana Sanz, exdirectora del Instituto Aragonés de la Juventud, y el alcalde de Montalbán y secretario general de Aragoneses, Carlos Sánchez. Quedaría pendiente el futuro de la presidenta de Aragoneses, dado que Elena Allué dejaría su acta como parlamentaria en función del papel que pueda acordar directamente con su homólogo popular, Jorge Azcón.

Desde el PP destacan la cesión de la mayoría de las direcciones generales, fruto del acuerdo con los socios de gobierno de Vox, del alcanzado con el PAR y del que trata de cerrar con "el socio natural", Aragoneses.

Recuperar políticos

Los nombramientos para la Administración PP-Vox no se quedan ahí, ya que cada consejería cuenta con dos puestos de asesores que los conservadores están utilizando para recuperar a compañeros que han dejado la primera línea política. Este es el caso de los diputados provinciales Inma de Francisco (que va a Economía e Industria) y Paco Artajona (Presidencia) o de Máximo Ariza (Bienestar Social), que había vuelto a su puesto en la DGA tras su etapa en la DPZ. Incluso se ha aprovechado para rescatar a la que fuera diputada autonómica de Cs Jara Bernués, que asesorará al consejero de Sanidad.